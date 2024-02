Muere un futbolista de 17 años tras sentirse mal durante un partido

Tragedia en Inglaterra, que está de luto tras conocerse la repentina muerte del joven futbolista del Wycombe Wanderers Adam Ankers. El jugador de 17 años falleció tras sentirse mal durante un partido con el equipo sub-19 de la Fundación Wycombe Wanderers en Buckinghamshire. A pesar de ser trasladado al hospital para recibir tratamiento médico, falleció en el centro hospitalario el pasado lunes.

Su familia, amigos y autoridades del club lo despidieron con sentidos mensajes en las redes sociales. «Ayer perdimos a mi hijo Adam, que falleció después de jugar al fútbol, el deporte que amaba. Lo amamos mucho y la pérdida es devastadora. Siempre estará con nosotros y nunca lo olvidaremos», escribió su padre en Twitter horas después de conocer el trágico fallecimiento, cuyas causas no se han especificado hasta el momento.

Adam Ankers era estudiante en Henley College en Oxfordshire, futbolista y abonado de los Wanderers, equipo al que solía ver con su familia. Desde los Chairboys planean rendirle un homenaje a Adam en el próximo partido de la League One contra el Oxford United en Adams Park. Sería un emotivo acto con todos los compañeros de equipo, estudiantes universitarios, amigos y familiares, harán una breve ceremonia en su memoria.

Everyone at Wycombe Wanderers Foundation is deeply saddened at the tragic and sudden loss of avid Chairboy and Foundation player Adam Ankers. Our thoughts and prayers go to Adam’s family, friends and team mates at this incredibly difficult time. Rest in peace Adam. https://t.co/po1HELzkEB — Wycombe Wanderers Foundation (@wwfcfdn) February 6, 2024



El entrenador del primer equipo, Matt Bloomfield, también expresó sus condolencias: «Me sorprendió profundamente escuchar la noticia de que Adam enfermó la semana pasada mientras jugaba el deporte que ama, y ​​ha estado en nuestros pensamientos desde entonces, mientras esperábamos y orábamos por su recuperación. A todos nos entristece mucho saber que no pudo salir adelante y nuestro más sentido pésame para sus amigos, compañeros de equipo y familiares en este momento tan terrible».

Mark Gaitskell, director ejecutivo de la Fundación Wycombe Wanderers, también se pronunció: «Este ha sido un momento extremadamente angustioso para todos los involucrados en la Fundación mientras lamentamos la trágica muerte de un joven talentoso, popular y muy querido. La noticia de su fallecimiento el lunes ha afectado duramente a todos y estamos reflexionando sobre cómo, a su debido tiempo, podemos rendir homenaje a Adam y crear un legado en su nombre. Por ahora, enviamos nuestro amor, calidez y nuestro más sentido pésame a su familia y amigos, y ofrecemos todo el apoyo de todos en Wycombe Wanderers en todo lo que podamos hacer para ayudar o consolar en este momento increíblemente difícil».

We are deeply saddened to hear of the tragic death of season ticket holder Adam Ankers, and our thoughts and condolences go out to his friends, team-mates and family at this very difficult time. Rest in peace, Adam. https://t.co/Tcbnr9Isp9 — Wycombe Wanderers (@wwfcofficial) February 6, 2024