Muere un futbolista de 14 años en Huelva: conmoción en su club y en toda la provincia

La provincia de Huelva vive días de profundo dolor tras el fallecimiento de Víctor Manuel Martínez Asquith, un joven futbolista de tan solo 14 años que formaba parte del equipo Infantil A del Atlétic Onubense. La noticia, conocida en las últimas horas, ha provocado una enorme conmoción tanto en su club como en el mundo del fútbol en general, y se desconocen hasta el momento las causas del prematuro fallecimiento del deportista.

El propio Atlétic Onubense fue el encargado de confirmar públicamente el fallecimiento a través de un emotivo mensaje difundido en redes sociales. La entidad destacaba no solo las cualidades deportivas del joven, sino también su faceta humana. «Se nos ha ido uno de los nuestros», señalaba el club, que describía a Víctor como «un chaval humilde, buen amigo, buen compañero y buen futbolista», subrayando además su carácter cercano y su «buen corazón».

Aunque por el momento no han trascendido las causas del fallecimiento, el impacto emocional ha sido inmediato en toda la provincia. El fútbol base de Huelva, muy arraigado en la sociedad local, se ha volcado en muestras de apoyo y condolencias hacia la familia del joven y hacia el propio club. Diferentes instituciones deportivas, clubes y aficionados han expresado su pesar, evidenciando la huella que deja una tragedia de estas características.

Luto en Huelva por Víctor

«Se nos ha ido uno de los nuestros, un chaval humilde, buen amigo, buen compañero, buen futbolista, protector, aplicado y sobre todo buena persona con buen corazón, no son suficientes calificaciones para nuestro jugador Victor Martínez Asquith de nuestro infantil A. Desde el club lamentamos profundamente su pérdida y consolamos a sus familiares, amigos, seres queridos, compañeros de su equipo y sus entrenadores. Como dijo un sabio ‘hoy el cielo es un poco más azul y blanco’. Descansa en Paz Víctor», reza el comunicado del club.

El Utrera, el Sporting, el Club Deportivo Sordos o la Federación Onubense de Fútbol se han unido a los mensajes de condolencia en las redes sociales. Al igual que la Hermandad de la Sagrada Lanzada de Huelva, que ha dejado un mensaje de pésame para sus seres queridos: «Tenemos el triste deber de comunicar que durante la mañana del pasado jueves 26 de marzo, víspera de Viernes de Dolores, falleció N. H. D. Víctor Manuel Martínez Asquith a la temprana edad de los 14 años».

«El Hermano Mayor y el Cabildo de Oficiales de Gobierno de la Hermandad de la Sagrada Lanzada quieren transmitir sus más sentidas condolencias a sus padres, familiares, amigos y demás allegados por tan irreparable pérdida. Dale Señor el descanso eterno y brille para él la luz perpetua. Descanse en paz», han concluido en el comunicado.

«Desde la RFAF Huelva lamentamos profundamente el fallecimiento de Víctor Martínez Asquith, jugador del C.F. Atletic Onubense. Nuestro más sentido pésame a su familia, amigos y a todo el club. Descansa en paz, Víctor», finalizaba la Federación Onubense de Fútbol.