Muere un ex jugador de rugby español tras sufrir una descarga eléctrica

Lunes de luto en el rugby español tras conocerse la trágica muerte de Urtzi Abanzabalegi, ex jugador de Eibar Rugby, Ordizia y Getxo y Hendaia. El que fuera deportista ha fallecido a los 46 años tras sufrir una fuerte descarga eléctrica en Abadiño, según informa el sindicato ELA.

«Ha fallecido un trabajador en una subcontrata de la empresa Pierburg SA. Según los primeros datos recibidos por ELA, el accidente se produjo esta mañana mientras realizaba trabajos eléctricos, pues era empleado de Electricidad Anboto. A pesar de la presencia de los servicios sanitarios, no pudieron hacer nada», informa ELA en su página web y sus canales oficiales.



Poco despué se supo que el trabajador en cuestión era Urtzi Abanzabalegi, ex jugador de Eibar Rugby, Ordizia y Getxo y Hendaia, y que también jugó con la selección vasca de rugby. El Ordizia Rugby ha lamentado la muerte de su ex jugador tras conocerse la trágica noticia: «Esta mañana nos ha dejado Urtzi Abanzabalegi, ex jugador del Ordizia. Fuiste el líder de nuestros delanteros durante muchos años y en las mayores victorias del club. Donde quiera que estés, un abrazo amigo».

El Eibar Rugby Taldea también informó de su fallecimiento en las redes sociales y envió su «abrazo más fuerte y querido a sus familiares, allegados y amigos. Es un día muy triste para nuestro club y toda la familia del rugby de Euskal Herria. Es por ello que todas actividades del club quedan suspendidas».

Urtzi Abanzabalegi se encontraba trabajando en la empresa Pierburg S.A, en Abadiño, un pueblo de Vizcaya, cuando se produjo el fatal accidente. ELA ha señalado que los servicios sanitarios han acudido al lugar pero no han podido hacer nada para salvar la vida del ex deportista. El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco informó que el ex jugador, que trabajaba en la empresa Electricidad Anboto, sufrió una descarga eléctrica tan fuerte que acabó con su vida. Sus compañeros de trabajo avisaron a los servicios de emergencias y un equipo sanitario se desplazó hasta el lugar del accidente para intentar reanimarlo, pero no pudo evitar su fallecimiento.

Su fallecimiento ocurre justo una semana después de que se encontrara el cadáver de Álvaro Prieto, que también murió por una descarga eléctrica aunque en condiciones totalmente diferentes, pues el joven jugador del Córdoba CF entró en la zona de garajes de Santa Justa e intentó trepar un vagón, produciéndose en ese momento una fuerte descarga que le dejó sin vida en el acto, de ahí que su cadáver apareciera entre dos vagones de un tren que llevaba varias semanas sin realizar viajes porque estaba siendo reparado por los operarios.