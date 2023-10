Nuevas explicaciones de la Policía sobre la muerte de Álvaro Prieto

El trágico fallecimiento de Álvaro Prieto sigue siendo investigado. Se continúan conociendo nuevos detalles y salen a la luz más informaciones sobre su muerte. La autopsia confirmó que murió electrocutado el mismo día de su desaparición, el pasado 12 de octubre, pero todavía hay muchas incógnitas sobre lo que ocurrió antes de su muerte. Tampoco se entiende la tardanza en encontrar su cadáver por parte de la Policía si llevaba cinco días en el punto en el que se localizó tras emitirse en RTVE.

Ibón Domínguez, portavoz de JUPOL, sindicato mayoritario de la Policía Nacional, ha querido pronunciarse al respecto y lo ha hecho en televisión para que su mensaje llegue al máximo de personas posible. Explica que se tarda en analizar las imágenes por los procesos a seguir y porque muchos de esos vídeos son de empresas privadas: «Desgraciadamente es habitual, porque las imágenes hay que pedirlas con unos oficios policiales para que tengan validez judicial».

«Hay que esperar a que las imágenes sean entregadas por las empresas, y en este caso eso se produjo en la tarde del domingo, cuando la policía estaba peinando el perímetro de la estación de Santa Justa junto a la UME y los perros especialistas», añadió en su intervención en el programa Cuatro al Día.

Pese a la explicación del representante del sindicato, la presentadora volvió a preguntar, esta vez cuestionando la posibilidad de que el cuerpo se hubiera podido localizar antes si las imágenes no hubieran tardado tanto en llegar: «Es difícil saberlo, ahora se ve todo muy fácil. Según informan las unidades de Sevilla, si no llegan a saber el punto exacto en donde estaba estacionado el tren -en una zona de talleres- no hubieran visto el cuerpo en las imágenes porque estas no son de Renfe ni de Adif, sino de una estación de servicio próxima y no se ven con ninguna nitidez».

Álvaro Prieto murió el 12 de octubre

Ibón Domínguez, portavoz de JUPOL, considera que no hubo negligencia en el proceso de investigación que se llevó a cabo y que «desgraciadamente, pese al final que tuvo, creo que se ha hecho un buen trabajo». A lo que no se refirió es a las imágenes grabadas por un pasajero de un tren AVE horas después de que desapareciera Álvaro Prieto. El propio testigo rompió su silencio hce unos días y asegura que nadie le ha pedido el vídeo.

«Grabé seis minutos como cualquier aficionado a los ferrocarriles. Llegué a mi casa, descargué el vídeo y vi todas las noticias de Internet sobre este chico. Tras no ver nada, puse el vídeo en mi canal de Youtube y lo puse en un foro de Internet. Me voy a la cama y cuando me levanto por la mañana, veo los comentarios que se fijan en un punto blanco entre los vagones, que resultó ser el joven», dice el testigo, confirmando que la Policía no le ha pedido el vídeo. «No, lo tengo solo yo y en mi canal de Youtube. No tengo ningún problema en llevarlo a la policía».