Muere el ex futbolista Andrea Capone por un golpe en la cabeza tras salir de fiesta

Andrea Capone, ex futbolista del Cagliari, entre otros equipos, ha muerto a los 43 años de edad tras un extraño suceso en la isla de Cerdeña. Capone, que en su etapa de futbolista jugaba como centrocampista y que era uno de los jugadores más queridos del Cagliari, ha sido hallado muerto en un hotel tras haber estado de fiesta con unos amigos en esta isla italiana.

En principio, según informan medios locales, Andrea Capone sufrió un golpe en su cabeza, motivo de su fallecimiento. Tras ello, servicios médicos llegaron al hotel, pero no pudieron hacer nada para reanimar al ex futbolista. Sin embargo, el motivo de la muerte no está del todo claro, de ahí lo extraño del caso. Capone podría haber sufrido un infarto antes del golpe con la cabeza.

El fútbol italiano está de luto, pero especialmente el Cagliari, el equipo en el que Andrea Capone hizo gran parte de su carrera, club del que era canterano y del que debutó con tan sólo 19 años en la temporada 2000-01, curso futbolístico en el que este club estaba en la Serie B, segunda división de Italia. Además del Cagliari, ciudad en la que nació, Capone jugó también en el Sora, Treviso, Vicenza, Grosseto y Salernitana.

«El vínculo con su tierra seguirá siendo imposible de romper, para un chico que siempre se ha caracterizado por su profesionalismo, dedicación y pasión. Cualidades que quedarán en el corazón de quienes tuvieron la suerte de conocerlo y encontrarse con él dentro y fuera del terreno de juego. Cagliari Calcio está cerca de la familia en este momento de gran dolor», escribió el Cagliari en un emotivo comunicado.

Este club define a Andrea Capone como «un talento cristalino» que «inmediatamente dio a conocer por sus indudables cualidades»: «En la Primavera (que es como se llama al equipo filial) formó con David Suazo una dupla enteramente técnica, veloz y goleadora que luego pasaría a formar parte del primer equipo». Capone disputó 123 partidos en total con el Cagliari, marcando 12 goles y dando siete asistencias.