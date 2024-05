Muere un aficionado en El Molinón viendo el partido del Sporting

Luto en Asturias y en el mundo del fútbol. Un aficionado del Sporting de Gijón ha muerto en la grada de El Molinón viendo el partido de su equipo ante el Eibar, triunfo con final dramático para esta persona y sus seres queridos. El hombre de 70 años fue atendido por los sanitarios en los mismos asientos del estadio gijonés, despazándose hasta allí se desplazó una UVI Móvil e incluso el doctor del primer equipo, pero no pudieron hacer nada por salvar su vida.

El partido del Sporting contra el Eibar terminó con nervios y no sólo por lo que estaba pasando dentro del campo, donde el cuadro asturiano se jugaba continuar soñando con el play off de ascenso, sino también una escena dramática en la Tribuna Oeste. Un aficionado rojiblanco sufrió una grave indisposición y una parada cardiaca mientras veía el encuentro. El aficionado de 70 años sufrió el colapso de corazón, y los sanit arios que le asistieron no pudieron hacer nada por su vida pese a los esfuerzos. Final dramático para una victoria que no se va a celebrar tanto como podía esperarse tras conocerse la trágica noticia del fallecimiento de este hombre.

Además, otro aficionado del Sporting ha sufrido un infarto durante el duelo y ha tenido que ser atendido por la UVI móvil, que por suerte sí pudo salvar la vida de ese hombre. Son jornadas de mucha tensión en el fútbol español con todo en juego y noticias así empañan cualquier resultado.

Ahora Sporting, antes Granada

Hace unos meses, el fútbol español también se tiñó de luto por la muerte del aficionado del Granada en la grada de Los Cármenes cuando su equipo jugaba contra el Athletic. El partido se detuvo en el minuto 18 después de que se avisara al colegiado de una urgencia médica. Tras más de media hora tratando de estabilizarle, se confirmó su fallecimiento en el propio estadio. Horas después se conoció la identidad de la víctima. Su nombre era Antonio, tenía 64 años y «habría firmado morir en Los Cármenes», dice entre lágrimas su viuda.

«Mi marido habría firmado morir en Los Cármenes… por supuesto», comentaba Nuria Aguilar al diario Ideal sobre Antonio Trujillo Izquierdo, de 64 años, a quien los servicios de emergencia trataron de reanimar sin éxito tras sufrir una paro cardíaco en la grada del estadio nazarí. «Subió desde Salobreña con mucha ilusión por ver a su equipo», añadió la esposa del fallecido seguidor del club rojiblanco.

En declaraciones a Radio Marca Granada, la ya viuda de Antonio Trujillo, abonado del Granada desde hace 16 años, recordó que «nunca se perdía un partido de su Granada viniendo desde Salobreña. Llevaba unos meses luchando contra un cáncer, pero decía como el himno del Granada, luchar hasta el final». «El fue con mucha ilusión por ver a su equipo. Era abonado desde hacía muchísimos años, desde antes de la vuelta a Primera División. Yo creo que no se perdió ni un solo partido. Solía ir con nuestro hijo mayor, Antonio, pero él no pudo ir esta vez al trabajar fuera y, aunque otras veces le acompañaba nuestra hija pequeña, Nuria, esta vez fue solo», contaba Nuria.