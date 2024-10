Muere a los 19 años Matilde Lorenzi, la gran promesa del esquí italiano

La prometedora esquiadora italiana Matilde Lorenzi ha fallecido este martes a los 19 años en el hospital de la ciudad Bolzano (norte), donde había sido ingresada un día antes tras sufrir una caída entrenando en una pista de los Alpes. Lorenzi formaba parte del equipo deportivo del Ejército italiano, especializada en pruebas de velocidad, y la pasada temporada había destacado ganando el campeonato italiano de esquí absoluto y en la modalidad supergigante en la alpina Sarentino.

El Ministerio de Defensa ha confirmado el fallecimiento esta mañana de esta esquiadora «promesa del esquí nacional» y ha transmitido su pésame a sus allegados. Matilde Lorenzi, natural de Turín (norte), habría cumplido 20 años el próximo 15 de noviembre pero su vida se truncó est lunes al sufrir una grave caída mientras entrenaba descendiendo una de las pistas de la estación de Val Senales, en Alto Adige. El ministro de Exteriores, Antonio Tajani, también ha lamentado su muerte y recordado su «talento cristalino roto por el destino».

The International Ski and Snowboard Federation (FIS) extends its deepest condolences following the tragic loss of Matilde Lorenzi.

We are deeply saddened by the passing of Matilde Lorenzi, as announced by the Italian Ministry of Defense, who conveyed heartfelt condolences for… pic.twitter.com/UWukBQMNix

— FIS Alpine (@fisalpine) October 29, 2024