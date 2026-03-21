Mourinho no puede contener las lágrimas en el emotivo homenaje del Benfica a Silvino Louro

El Benfica ha realizado un emotivo homenaje a Silvino Louro, el que fuera su portero entre 1984 y 1994 y que, además, fue uno de los fieles escuderos de José Mourinho, ejerciendo durante buena parte de la carrera del técnico como su entrenador de porteros. El entrenador no ha podido contener la emoción y ha roto a llorar en medio del minuto de silencio que se guardó en Da Luz en honor al preparador, fallecido el pasado 19 de marzo a los 67 años.

En los prolegómenos del Benfica–Vitoria Guimaraes, el club lisboeta realizó un sentido minuto de silencio en recuerdo de Silvino, que defendió los colores del club durante una década, jugando además en el Vitoria Setubal, Vitoria Guimaraes, Aves, Oporto y Salgueiros. Aunque en España fue conocido por ser el entrenador de porteros del Real Madrid durante los tres años de Mourinho en el conjunto blanco.

O minuto de silêncio por Silvino. pic.twitter.com/N845kdB1n0 — SL Benfica (@SLBenfica) March 21, 2026

Louro guardaba un vínculo de lo más estrecho con Mourinho, siendo uno de los miembros del cuerpo técnico, junto a otro de los inseparables del luso, el preparador físico Rui Faria. Acompañó al entrenador en sus etapas en el Oporto, donde ganaron una Champions en 2004; en el Chelsea, al que consolidaron como un grande de Inglaterra; Inter de Milán, ganando en el Bernabéu la Champions en 2010, y, cómo no, durante las tres temporadas que estuvieron en Valdebebas. También estuvieron juntos después en el Manchester United.

Durante el emotivo minuto de silencio que se vivió en el estadio Da Luz antes del comienzo del encuentro ante el Guimaraes, Mourinho no pudo contener la emoción. De pie formando junto a su equipo técnico actual, las cámaras no perdieron detalle del entrenador durante este homenaje al que fuera su entrenador de porteros. Y Mou no pudo aguantar las lágrimas.

El homenaje del Benfica es uno de los muchos que se han realizado estos días en honor a la memoria de Louro. El Real Madrid ya lo ha hecho en Primera Federación, en el partido entre el Castilla y el Zamora, mientras que en el derbi contra el Atlético del domingo también se guardará un minuto de silencio en su recuerdo.