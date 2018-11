Un periodista amenaza a Márquez por no salir al balcón del ayuntamiento con símbolos separatistas

El periodista independentista Jordi Barbeta, ex jefe de política de La Vanguardia y ex corresponsal de este mismo medio en Washington, ha utilizado la red social Twitter para amenazar al campeón del mundo de MotoGP Marc Márquez a raíz de la polémica por su salida al balcón del ayuntamiento de Cervera (Lérida) este sábado, durante la celebración de su séptimo título mundial.

Barbeta, que ahora hace de cronista parlamentario en el ElNacional.cat, uno de los medios más subvencionados por el Govern y de línea independentista, le espeta al campeón del mundo que “te necesitan más los sponsors a ti que tú a los sponsors” y le recuerda que “eres un campeón y un referente para tu pueblo que mayoritariamente se ha pronunciado por la libertad y la democracia”.

Barbeta, muy próximo al ex presidente Carles Puigdemont y uno de los nombres que más suenan para dirigir la radio pública catalana, pide a Márquez que “no tengas miedo” y “actúa como un campeón” antes de recordarle que “si nos defraudas, tus éxitos ya no serán nuestros”.

Marc Márquez, et necessiten més els sponsors a tu que tu als sponsors. Ets un campió i un referent al teu poble que majoritàriament s'ha pronunciat per la llibertat i la democràcia. No tinguis por. Actua com un campió. Si ens deceps, els teus èxits ja no seran nostres

