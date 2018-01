Puede que tenga puntos negros a lo largo de su carrera, pero nadie puede negar el estatus de leyenda viva que ha alcanzado Valentino Rossi. No puede ser de otra manera cuando has ganado 9 títulos -7 de ellos en la máxima categoría- y has participado durante 22 años consecutivos en la caravana mundialista. Por ello, el italiano es valorado por todo el paddock como un ejemplo a seguir. Al menos, eso es lo que opina Davide Brivio, máximo responsable de Suzuki, que ha instado a los más jóvenes a fijarse en ‘El Doctor’, sobre todo en términos de motivación.

“Siempre digo que Valentino Rossi es un modelo que debería estudiarse y espero que la generación de jóvenes motociclistas que viene tenga en cuenta todo lo que ha hecho, y trate de obtener algo de su motivación. Deben tomar el ejemplo de la pasión y la motivación que tiene al querer montar en moto. Espero que muchos otros pilotos sigan su ejemplo”, ha dicho Brivio.

Una de las mayores muestras de esta motivación de la que habla Brivio la hemos comprobado este año tras romperse la pierna Valentino Rossi entrenando. Tan solo se perdió una carrera, la de Misano, reapareciendo en Aragón con un magnífico quinto puesto cuando cualquiera de nosotros probablemente seguiría postrado en la cama. Eso solamente lo logra un amor descomunal por el motociclismo. “Valentino siempre me ha sorprendido, pero en esta ocasión lo que más me sorprendió fue la motivación que tuvo para volver temprano. Quiero decir, uno pensaría que después de una carrera tan larga, ganar todo lo que ha ganado, perderse una carrera más no debería hacer una gran diferencia, ¿no? Pero en cambio él trabajó muy duro e hizo un gran esfuerzo para regresar una carrera antes”, afirma el mandamás de Suzuki.

Puede que te caiga mejor o peor, pero nadie puede poner un solo pero a Rossi si hablamos de lo que dice Davide Brivio. El mundo del deporte está lleno de casos en los que la falta de motivación tras triunfar hunde carreras. No ha sido así ni mucho menos en el caso de Valentino. De hecho, incluso aunque el décimo título quede en un sueño, habrá sido encomiable su tozudez para lograrlo. Con sus luces y sus sombras, hay que aplaudirle.