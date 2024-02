Ilia Topuria está en boca de todos tras proclamarse campeón del mundo del peso pluma en la UFC, convirtiéndose de esta manera en el primer español en lograrlo. Sin embargo, el mundo de las Artes Marciales Mixtas también está de luto tras conocerse que días antes del gran combate entre el hispanogeorgiano y Volkanovski un luchador amateur murió trágicamente en Venezuela.

El joven de 26 años de edad que murió el miércoles 14 de febrero tras saltar desde el décimo pisodel edificio Saint Moritz, en la urbanización La Trigaleña de Valencia, en el estado Carabobo (Venezuela), fue identificado como David Brandt. El joven era luchador de artes marciales y comunicador social. La noticia inundó rápidamente las redes sociales, generando reacciones de tristeza por el hecho, que ha conmocionado al mundo de las artes marciales mixtas a nivel mundial y en especial en su país.

Brandt, reconocido peleador profesional, era cinturón negro de Kickboxing de la Federación Nacional de Kickboxing y cinturón morado de la Academia Preta Jiu-Jitsu en la capital carabobeña. El deportista había cerrado el 2023 con un récord de cuatro victorias consecutivas en peso Welter. En días previos a su fallecimiento, Brandt había realizado algunas publicaciones en sus redes sociales que dejaban ver que no pasaba por un buen momento psicológico.

A través de redes sociales, familiares y allegados expresaron su pesar ante la pérdida, como fue el caso de la hermana del joven, Verónica Brandt. «Ya no sufres tú, pero ahora nos dejaste sufriendo a nosotros. Me hubieses dado tu dolor a mí y yo podía, con tal de que no te fueras nunca. TE AMO, HERMANO. TE AMARÉ PARA SIEMPRE. Prometo ser fuerte. Ahora sí, descansa», manifestó en sus redes sociales junto a una foto de ambos. Su mensaje también deja claro que su hermano no atravesaba un buen momento, y esos problemas de salud mental tristemente acabaron llevando a David Brandt al suicidio.

