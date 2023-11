La misteriosa muerte del hijo del surfista Kala Alexander de un disparo en su propia casa

El mundo del surf está de luto, sobre todo en Hawai. Muere a los 25 años Makani Alexander, hijo del legendario Kala Alexander, conocido en todo el mundo por su faceta como surfista y actor. Aunque las informaciones son contradictorias, fuentes cercanas a la familia e incluso la policía apuntan como causa de la muerte a un disparo «accidental» con una pistola mientras el joven estaba con amigos en su casa de Waialua.

Medios de comunicación locales como Hawaii News Now explican también que hubo esfuerzos desesperados para reanimarle, pero que no tuvieron éxito. Luego fue trasladado al hospital más cercano, donde los médicos también intentaron la reanimación. Sin embargo, el buceador, surfista y aventurero fue declarado muerto sin que hubiera ningún detenido por lo ocurrido.

What happened to Makani Alexander in Waialua? https://t.co/ZMZLmHn3Av



Las redes sociales se han inundado de mensajes de luto y apoyo a familia y amigos, en especial del mundo del surf. El padre de la víctima, el legendario Kala Alexander, fue un surfista referente del North Shore hawaiano entre los 90 y los 2000. Kala y sus amigos eran conocidos como WolfPak y según el New York Times usaban «el miedo y los puños para imponer respeto en las siete millas de la Costa Norte de Oahu, donde rompen algunas de las olas más famosas del mundo».

Un Kala devastado tras perder a su hijo que escribía en sus redes sociales: «Extraño mucho a mi hijo, recen por nosotros». Su tío Kamalei, también surfista de renombre, publicaba lo siguiente: «Algunas velas se consumen más rápido, más brillantes, más fuertes. Lo hiciste muy bien con las cartas que te repartieron. Espero que sepas cuánto significabas para todos, Makani. Eres un gran ángel, amigo, cuídanos. Te quiero».

Varios de los mejores surfistas del mundo, como Nathan Fletcher, Kalani Chapman o Kalani Rob se unieron a los mensajes de luto y ánimo, como también hizo su hermana, la influencer Mahina Alexander: «Mi hermanito pequeño, te quiero mucho y te querré siempre».

La publicación recibió cientos de comentarios de internautas, incluidos los siguientes profesionales. Nathan Fletcher: «¡¡¡Las pérdidas apestan!!!!! ¡¡¡Amor a tu familia!!!!!»; Kalani Chapman: «Rezando y enviando todo mi amor a ti y a tu familia. Como dijiste, otro ángel nos cuida»; «Mick Fanning: «Les envío mucho amor a usted y a su familia. Con el corazón roto por ti»; Dean Morrison: «Todo mi amor para ti y la familia»; Cory López: «Lamento mucho escuchar esto. Con amor siempre; Gavin Beschen: «Mi más sentido pésame para todos los amigos de OHaNA n love n aloha».

Esta es la segunda muerte reciente que sacude al muy unido grupo de amigos de Makani en los últimos meses, pues hace poco la estrella del surf y el skate Kalani David murió de una convulsión mientras practicaba surf en Costa Rica, concretamente en septiembre del año pasado. El golpe de ahora todavía es más duro para Kala, que ha visto perder un hijo.

Makani Alexander, 25-year-old man dies in deadly shooting in Waialua

Get more details here: https://t.co/MJhsHZR8Vv

— JB Buzz (@LiveHealthPro1) November 22, 2023