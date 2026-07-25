Miquel Travé hace historia y se proclama campeón del mundo de C1

España sigue de celebración. Miquel Travé ha hecho historia este viernes al conquistar su primera medalla de oro en un campeonato del mundo. Si hace unos días era la selección española de fútbol la que conquistaba la cima en Estados Unidos, ahora ha sido el piragüista español el que, a sus 26 años, se ha proclamado campeón del mundo en la prueba del C1 masculino durante el Campeonato del Mundo de eslalon, que se está disputando en Oklahoma (Estados Unidos).

Tras haber sido sexto un día antes en la final del kayak individual, Travé mejoró sus prestaciones en el circuito que en 2028 acogerá esta competición de piragüismo en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Así, con la canoa individual quedó décimo en la semifinal, habiendo hecho un tiempo de 93.19 para empatar con el francés Yohann Sénéchault.

Ya en la lucha definitiva, Travé completó su bajada en 88.28 y luego vio paulatinamente cómo varios favoritos iban fallando, siendo difícil sobre todo un remolino del agua entre las puertas 13 y 14. Ninguno de los otros 11 finalistas batió su registro, quedando segundo el británico Adam Burgess (89.77) y tercero el checo Lukas Kratochvil (89.89).

Después llegó el turno para la final femenina, en la que se había metido Lazkano gracias a su séptimo puesto (102.13) en una semifinal donde las también españolas Núria Vilarrubla y Klara Olazabal terminaron decimoséptima (104.50) y vigesimonovena (167.87), respectivamente.

Sin embargo, Lazkano empeoró en busca de medallas con su tiempo de 113.81, sanción incluida de 2.00 por tocar la puerta 4. El oro fue para la checa Tereza Kneblova (100.52) y el bronce para la polaca Klaudia Zwolinska (103.21); entre medias, ganó la plata (103.04) la andorrana Mònica Doria, que entrena habitualmente en la Seu d’Urgell (Lleida).