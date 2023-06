Messi rompe su silencio y explica su desencuentro con la afición del PSG

Leo Messi se ha pronunciado sobre su marcha del París Saint-Germain. El argentino inicia una nueva aventura en la MLS, militando en el Inter de Miami, después de haber finalizado su etapa de dos temporadas en el club de la capital parisina. Después de su salida por la puerta de atrás, tras sus discrepancias con parte de la afición, que acabó posicionándose en contra del astro, Messi se ha pronunciado sobre la etapa que acaba de cerrar en París, valorando los motivos que le llevaron a fichar por el club-Estado, su adaptación tras dejar el Barcelona y su relación con la hinchada.

«Vine a París porque me gustaba el club, porque tenía amigos y mucha gente conocida dentro del vestuario, compañeros de selección o algunos que ya había tenido», comienza diciendo Messi. El jugador consideró que esos motivos le facilitarían el día a día, después de poner fin a una carrera tan larga en el Barça: «Me parecía que, más allá de lo que era el club, iba a tener una adaptación mucho más sencilla que en otros equipos a los que pudiera haber ido, por lo que fue un poco por eso por lo que decidí ir al club».

Sin embargo, no todo salió como esperaba. El futbolista no se sintió todo lo cómodo que pensaba, a pesar de que el vestuario no era para nada desconocido: «La verdad que sí fue una adaptación muy difícil, mucho más de lo que esperaba. Más allá de que tenía gente conocida en el vestuario y tenía relación con ellos, fue complicada la adaptación a un nuevo cambio. Llegué tarde, no tuve pretemporada. Tuve que adaptarme a una nueva ciudad difícil para mi familia y para mí… Fue complicado».

Sobre su relación con la afición, Messi también se ha pronunciado. En una entrevista concedida a BeIN Sports, no duda en reconocer que se sintió muy querido en un principio, pero que con el tiempo ese sentimiento por parte de los aficionados del PSG se volvió en su contra: «Creo que el recibimiento fue muy bonito al comienzo. Lo dije. Después, la gente empezó a tratarme diferente, una parte del público del PSG, el resto y la mayoría me seguía tratando como al inicio. Hubo un quiebre con la afición del PSG. No fue mi intención ni mucho menos generar ese quiebre. También pasó con Neymar o Mbappé anteriormente. Me quedo con toda la gente que sí me respetó como yo siempre respeté a todo el mundo desde que llegué y fue una anécdota».