Mercado de fichajes 2023 en directo | Última hora de los fichajes del Real Madrid hoy en vivo

En OKDIARIO podrás seguir en vivo y en directo la última hora del mercado de fichajes 2023. Este 20 de junio de 2023 se presenta frenético por la cantidad de operaciones que pueden hacerse oficial a lo largo del día. ¿Qué pasará con Kylian Mbappé y su contrato en el PSG? Sigue en directo las últimas noticias del mercado de fichajes de verano.

12:57 Fabio Blanco deja el Barça

Ya es oficial. El Villarreal ha anunciado el fichaje de Fabio Blanco que llega procedente Barça Atlètic para reforzar el Villarreal B. El extremo almeriense prometía mucho pero no ha terminado de encontrar su sitio en el filial azulgrana y ahora arranca una nueva era en el Mini Submarino, por lo que la próxima temporada hará su debut en Segunda División.

✍ @fabiioblanco_ 𝐲𝐚 𝐞𝐬 𝐠𝐫𝐨𝐠𝐮𝐞𝐭 🤝 El joven jugador llega procedente del Barça Atlètic para reforzar la banda izquierda del Mini Submarino ¡Bienvenido, Fabio 💛! 🔗 https://t.co/SKzenEga4X pic.twitter.com/c1hv9sDTFE — Cantera Grogueta (@CanteraGrogueta) June 20, 2023

12:40 Ángel Torres confirma a Bordalás

El presidente del Getafe confirmó que el banquillo azulón seguirá siendo de José Bordalás. En una entrevista en Deportes Cope, Ángel Torres reconoció que la continuidad del técnico ya está cerrada: «Hoy no está aquí Bordalás porque ya ha firmado».

12:09 Nkunku ya es del Chelsea

El club londinense ha hecho oficial la llegada de Christopher Nkunku procedente del Leipzig por una cifra cercana a los 60 millones de euros. El delantero de 25 años ha firmado para las próximas seis temporadas, hasta 2029.

Nkunku is a Blue! 🔵 pic.twitter.com/NASfDOG0Xg — Chelsea FC (@ChelseaFC) June 20, 2023

11:00 El Celta negocia con Rafa Benítez

El Celta está buscando entrenador tras la salida de Carlos Carvalhal. Según apunta Relevo, el club gallego estaría negociando con Rafa Benítez para que sea el técnico del centenario. El acuerdo se podría cerrar en las próximas horas o días.

10:45 Madrid no impedirá salir a Modric

Luka Modric tiene ofertas de Arabia Saudí y todavía no ha decidido su futuro. Eduardo Inda, director de OKDIARIO, desveló en El Chiringuito de Jugones que en caso de que el croata quiera marcharse, el Real Madrid no se lo impedirá. «Veremos qué pasa. Creo que se quedará. El Real Madrid le ha pedido que se quede hasta la inauguración del estadio, que es en diciembre. A lo mejor podría salir en el mercado de invierno, pero el Madrid le ha dicho que no hay contraoferta», desveló el director de OKDIARIO.

10:34 Mbappé vuelve a pronunciarse

Kylian Mbappé ha vuelto a hablar, esta vez sobre el Balón de Oro. El delantero francés cree que cumple con los criterios para ganarlo pese a que el PSG se quedó en octavos de la Champions y Francia cayó en la final del Mundial. «Creo que cumplo los criterios. Ya veremos. Es la gente la que vota, pero sigo siendo optimista», dijo en el Telefoot.

10:10 Messi se reencontrará con el Tata

El anuncio oficial de Leo Messi por el Inter de Miami es cuestión de horas. Allí se podría reencontrar con un viejo conocido, el Tata Martino, con el que ya coincidió en el Barça y en la selección argentina. El club que preside Beckham habría llegado a un acuerdo con el preparador argentino.

10:05 Luis Enrique hace peticiones al PSG

Luis Enrique está a punto de firmar por el PSG como nuevo entrenador. En Francia dicen que el anuncio es cuestión de días. El director de OKDIARIO, Eduardo Inda, desveló en El Chiringuito de Jugones que el técnico ha pedido al club que se queden Neymar y Kylian Mbappé.

10:00 Arrancamos

¡Muy buenos días! Arrancamos otro día más con un mercado de fichajes que está más caliente que nunca. En OKDIARIO te contaremos la última hora de los traspasos en una ventana de fichajes en la que se sigue hablando del futuro de Kylian Mbappé. Además, hoy es la presentación de Joselu como nuevo jugador del Real Madrid.