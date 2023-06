Mercado de fichajes 2023 en directo | Última hora de los fichajes del Real Madrid y Barcelona

¿Fichará el Real Madrid a Kane? ¿Qué pasará con Mbappé? El mercado de fichajes de este verano se presenta apasionante y, tanto Real Madrid como Barcelona, son protagonistas en esta ventana de traspasos.

Según informa BILD, Kroos habría rechazado un ofertón de Arabia Saudí para seguir en el Real Madrid. Este medio también informa que en Oriente Medio también habrían tocado a otros futbolistas germanos que también habrían declinado la oferta.

El Barcelona tiene cerrado el fichaje de Mikayil Faye, un defensa senegalés de 18 años por el que pagará cinco millones de euros al NK Kustosija.

🚨 EXCL: Barcelona are set to sign top talented centre back Mikayil Faye from NK Kustosija. Deal done, here we go. #FCB

Born in 2004, linked with Chelsea and BVB — Barça see Faye as a potential future top player. 🔵🔴

Deal agreed on €5m fee plus add-ons, to be signed soon. pic.twitter.com/BwcUvj4jiu

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 11, 2023