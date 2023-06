El Manchester United se retira de la puja por Kane

Harry Kane es el delantero deseado por varios equipos de Europa. Con la marcha de Karim Benzema del Real Madrid, el conjunto blanco necesita fichar un ‘9’ y el delantero inglés se antoja como la prioridad de cara a la próxima temporada. Pero en Valdebebas saben que no son los únicos que tratarán de hacerse con los servicios del ariete del Tottenham. El Manchester United había sido otro de los pujantes, pero en las últimas horas se habría retirado de las negociaciones.

Y es que el equipo de Old Trafford es conocedor de la dificultad que entraña negociar con Daniel Levy, presidente del Tottenham. Cabe destacar que Harry Kane finaliza contrato en 2024 y es por ello que su salida es más que probable este mismo verano, pero no a cualquier precio. Además, el mandamás de los Spurs ha impuesto una condición que afectaría de lleno al Manchester United. Y esa es la de prohibir la salida de su delantero a cualquier otro equipo de la Premier League.

En los últimos años, el Manchester United y Tottenham han sido rivales directos en la lucha por entrar en los puestos de Champions League. De hecho, esta misma temporada, ha sido el equipo de Harry Kane el que no ha logrado la clasificación a la máxima competición europea, siendo los diablos rojos los cuartos clasificados en la Premier League.

Por ello, según informa el diario británico The Times, el Manchester United se habría retirado de la puja por Harry Kane a sabiendas de que Daniel Levy no permitirá a su jugador irse a otro equipo de Inglaterra. El Real Madrid, en esta situación, se le allana ligeramente el camino. Al menos en cuanto a rivales se refiere. Pero ahora queda negociar las condiciones del traspaso, que no será nada sencillo. El club inglés y, en concreto, Daniel Levy no se sentará con ningún equipo que no ofrezca, como mínimo 100 millones de euros.