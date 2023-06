El Real Madrid sólo valora la opción de Kane para la delantera

El Real Madrid tiene claro quién quieren que sea el relevo de Karim Benzema en la delantera blanca la próxima temporada: Harry Kane. El delantero inglés es el gran objetivo de la entidad presidida por Florentino Pérez. Como contó OKDIARIO el atacante estaba en la pole para suceder al francés y desde hace varios días desde Valdebebas ya están trabajando para intentar llegar a un acuerdo con el Tottenham. Sin duda, la parte más complicada de la operación.

Al margen de la llegada de un delantero suplente que cumpla con más eficacia el papel de Mariano Díaz, el elegido sigue siendo Joselu Mato, Kane es el hombre llamado a ser el atacante oficial del Real Madrid. La maquinaria ya se ha puesto en marcha y la idea es que en las próximas semanas comiencen las negociaciones con el Tottenham, ya que no quieren que la operación se dilate en el tiempo y se termina culminando en los últimos días del mercado.

El Real Madrid quiere cerrar el traspaso de Kane durante el mes de junio o los primeros días de julio. La idea es que pueda estar junto al equipo cuando comience la pretemporada. Además, los blancos están dispuestos a ofrecer 60 millones de euros para hacerse con los servicios del jugador inglés, que finaliza contrato la próxima temporada. No obstante, cuando empiecen las negociaciones, podrían subir hasta los 80, pero jamás alcanzarán los 130 millones que pretende Levy.

El Real Madrid ha tomado esta decisión porque están seguros de que el rendimiento de Kane sería inmediato. Se alejan del sambenito que siempre acompaña a los británicos, que asegura que no se adaptan lejos de las islas. Además, están seguros de que a sus 29 años, en julio alcanzará la treintena, todavía tiene por delante cuatro o cinco años de un gran rendimiento al máximo nivel. En Valdebebas están seguros de que es el recambio ideal de Benzema.

Levy, el gran escollo

Daniel Levy es el principal escollo para que el Real Madrid se siente a hablar con el Tottenham para intentar fichar a Harry Kane. Florentino Pérez conoce a la perfección la dureza del mandatario del conjunto londinense a la hora de sentarse a negociar, algo que echa para atrás a la entidad madridista. Ya les sufrieron con Luka Modric y Gareth Bale y no están por la labor de convertir el posible fichaje del inglés en un culebrón de verano que se termine confirmando en los últimos días del mes de agosto.

Florentino Pérez es plenamente consciente de lo complicado que será llegar a un acuerdo con Levy. Ya lo ha sufrido en el pasado. Además, sabe que tendría que ser él el que tome el toro por los cuernos, ya que el mandatario del Tottenham no es partidario de hablar con nadie que no sea su homólogo para negociar. Por lo tanto, José Ángel Sánchez, que siempre tiene un papel importante, no podría llevar la voz cantante en las negociaciones.

La parte positiva es que Levy está abierto a negociar por Kane este verano. Sabe que si no lo hace podría salir gratis dentro de un año. Además, prefiere que no fiche por un equipo de la Premier League, por lo que el Real Madrid se antoja como una gran opción.