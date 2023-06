El PSG prometió a Mbappé la salida de Messi y el fichaje de Harry Kane

Los caminos del Real Madrid y del PSG vuelven a cruzarse. Los eternos enemigos coinciden otra vez este verano en un objetivo común: Harry Kane. El inglés se ha convertido en objetivo prioritario de ambos equipos, tanto que el club de Al-Khelaifi prometió a Mbappé el pasado mes de abril la marcha de Messi y el fichaje del delantero del Tottenham para calmar la frustración del crack francés tras el enésimo fracaso del PSG en la Champions.

Si el verano pasado el PSG prometió a Mbappé el fichaje de un 9 que nunca llegó (incluso Kylian llegó a hablar con Lewandowski), el pasado mes de abril, pocos días después de la eliminación del equipo parisino a manos del Bayern de Múnich, Al-Khelaifi prometió al crack francés la salida de Messi, que ya se ha confirmado, y el fichaje de Harry Kane. Todo con tal de frenar la frustración de Mbappé por la impotencia del equipo en la Champions.

Confirmado el trastazo del Tottenham en la Premier al no alcanzar ni puesto de Europa League, todos los caminos de Harry Kane parecían conducir a París. El delantero inglés, pretendido también por el United y el Chelsea en Inglaterra, prefería no vestir la camiseta de ningún otro equipo de la Premier. En el club parisino ya veían a Kane en el Parque de los Príncipes, porque el Bayern lo intentó pero no podía llegar a las cifras pretendidas por Daniel Levy para vender a su gran estrella.

Kane, en la pole del Madrid

Pero de repente la situación de Harry Kane ha dado un giro inesperado. La irrupción en escena del Real Madrid, huérfano de Benzema, ha cambiado radicalmente la situación del delantero del Tottenham. El club blanco ha movido ficha, y lo ha hecho en serio, para intentar el fichaje del inglés, que ha dado prioridad a la oferta llegada desde el Bernabéu.

Tal como adelantó Eduardo Inda en El Chiringuito, Harry Kane va a pedir al Tottenham esta semana oficialmente el transfer request como gesto para presionar al propietario de los spurs para que negocie con el Real Madrid. A partir de ahí comenzará el pulso entre dos de los negociadores más duros del mundo, Daniel Levy y Florentino Pérez. Así que acomódense en su sillón porque el culebrón Harry Kane sólo acaba de empezar.