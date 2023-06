Los lunes comienzan una nueva semana y en el Real Madrid, tras el adiós de Karim Benzema, una nueva etapa donde los blancos tienen que reforzar la delantera. Actualmente, Ancelotti tiene dos atacantes en su plantilla, pero con todo el verano por delante y un plan perfectamente trazado, esto le «preocupa cero». En el club se busca un nuevo goleador, además de Joselu, que llegará en calidad de cedido para ser el recambio del ariete titular, y el favorito, como mucha diferencia respecto al resto, es Harry Kane. El inglés es el elegido y el que más gusta dentro de la dirección deportiva madridista. Es decir, el que más convence a Florentino Pérez, José Ángel Sánchez y Carlo Ancelotti.

El Real Madrid se ha fijado en Kane porque están convencidos de que su rendimiento sería inmediato. Se alejan del sambenito que siempre acompaña a los británicos, que asegura que no se adaptan lejos de las islas. Además, están seguros de que a sus 29 años, en julio alcanzará la treintena, todavía tiene por delante cuatro o cinco años de un gran rendimiento al máximo nivel. En Valdebebas están seguros de que es el recambio ideal de Benzema.

Esta temporada, Kane ha marcado 32 goles y ha repartido cinco asistencias en los 49 partidos que ha jugado con el Tottenham. Su contrato finaliza 2024 y está seguro de que este debe ser el verano en el que salga de los Spurs en busca de su primer título y vería con muy buenos ojos la opción de recalar en el Real Madrid.

Levy, el gran escollo

En el Real Madrid se considera a Levy como un duro negociador que suele llevar al límite tanto al club que quiere ficharle un jugador como a su propio futbolista. Nadie ha olvidado por Valdebebas lo que costó sacar a Luka Modric y Gareth Bale, que llegó a amenazar con dejar el fútbol si no le permitían fichar por la entidad madridista, en el pasado. Las relaciones entre ambos clubes son buenas, pero cuando hay que hablar de negocios el inglés no tiene amigos.

Florentino Pérez es plenamente consciente de lo complicado que será llegar a un acuerdo con Levy. Ya lo ha sufrido en el paso. Además, sabe que tendría que ser él el que tomase el toro por los cuernos, ya que el mandatario del Tottenham no es partidario de hablar con nadie que no sea su homólogo para negociar. Por lo tanto, José Ángel Sánchez, que siempre tiene un papel importante, no podría llevar la voz cantante en las negociaciones.

La parte positiva es que Levy está abierto a negociar por Kane este verano. Sabe que si no lo hace podría salir gratis dentro de un año. Además, prefiere que no fiche por un equipo de la Premier League, por lo que el Real Madrid se antoja como una gran opción.