«Kane sería un gran fichaje para el Real Madrid»

La situación de Karim Benzema en el Real Madrid ha llevado al club a comenzar a estudiar diversas opciones por si finalmente acepta la oferta que tiene de Arabia Saudí. En caso de que el francés se vaya, el principal objetivo de los madridistas sería Harry Kane. El delantero estuvo hace varios años en el radar de los blancos y en este 2023 podría certificarse su llegada. Otro histórico delantero de la Premier League como fue el búlgaro Dimitar Berbatov considera que el del Tottenham tendría un gran futuro en el Bernabéu.

El que fuera ariete de los spurs y del Manchester United se ha pronunciado acerca de la posible salida de Kane de White Hart Lane, así como de la posibilidad de que acabe vistiendo la elástica madridista. Una posibilidad que ve muy complicada, debido a la dureza que caracteriza a Daniel Levy, propietario del club londinense, a la hora de negociar.

«Si decidiera irse al Real Madrid, por ejemplo, sería un gran fichaje. Eso sí, costará mucho dinero, porque conozco a Levy y pedirá mucho por su estrella. Sería interesante, porque no hay muchos jugadores ingleses que se hayan ido de Inglaterra, porque la Premier es la mejor liga y todos quieren estar ahí», ha destacado el búlgaro.

En una entrevista concedida a EFE antes de la final de la Europa League que medirá al Sevilla y a la Roma en Budapest, Berbatov ha aprovechado para hablar del que fue el equipo que le llevó al fútbol inglés, un Tottenham que no atraviesa su mejor momento y que estará fuera de Europa la próxima temporada. Sin embargo, ha dejado claro que, a pesar de que el fichaje de Kane por el Real Madrid sería más que interesante, tiene muchas dudas sobre que el capitán de los spurs vaya a salir.

«Su reputación y su legado en el Tottenham es tan grande ahora que no creo que se vaya a ir. Creo que se quedará porque no puede permitirse dañar eso y echarlo a perder. Cuando piensas en los spurs, piensas en Harry Kane. Es el máximo goleador histórico del club, batiendo récords todas las temporadas… No creo que quiera romper eso y especialmente su relación con los aficionados. Creo que debería quedarse y seguro que en algún momento con él ganan un título», ha finalizado.