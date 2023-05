Mourinho se pronuncia sobre su posible regreso al Real Madrid

José Mourinho se pronunció antes de la final de la Europa League. La Roma del técnico portugués se medirá al Sevilla, lo que le ha llevado a hablar sobre el técnico y sobre el conjunto hispalense, al que no ve como favorito a pesar de sus seis títulos en la competición. También habló sobre la posibilidad de regresar al Real Madrid, dejando un mensaje para el madridismo, para Florentino Pérez y para Ancelotti.

¿Pesa la historia?

«Somos un equipo que en los últimos meses ha jugado cuartos, semifinales, partidos sin descanso en la liga. Sin tiempo de recuperarse y jugando sin descanso. La historia no juega y mi colega Mendilibar piensa distinto porque cree que la historia lo hace favorito. Es una opinión que se debe respetar. Estamos en esta final porque lo hemos merecido. No tenemos la historia o la experiencia de ellos. No es algo corriente estar en una final europea, aunque nosotros tuvimos una el año pasado. Es histórico. Cuando el partido se inicia vamos a estar en el campo. Y pelearemos por ganar. El Sevilla es un gran equipo. Creo que los dos somos grandes equipos».

José Mourinho, en directo desde el Puskás Aréna: "No tenemos el mismo nivel que el @SevillaFC, pero no somos angelitos". "Yo, si fuera el Sevilla, obviamente renovaría a Mendilibar". #LaCasaDelFútbol #UELfinal pic.twitter.com/GfZlLyCfzX — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) May 30, 2023

Situación de Mendilibar

«La situación de Mendilibar es más complicada que la mía porque termina contrato. Es muy diferente a mi situación con el Inter, porque yo no había firmado con el Real Madrid, pero lo iba a hacer. Es una situación diferente porque no he pensado en firmar con nadie. Sólo en la final. Los entrenadores no juegan. Trabajamos antes del partido, durante el partido poco. Hemos trabajado muchas horas en los últimos días para conocer al Sevilla. La historia las tienen que hacer los jugadores».

Presupuesto

«Es curioso porque con los jugadores que el Sevilla tiene… es que entonces los jugadores del Sevilla ganan poco. Nosotros tenemos niños del B. Si estos ganan menos que Lamela, En-Nesyri o Montiel es que son mal pagados. Yo he tenido más oportunidades que Mendilibar para jugar en Europa. Somos dos entrenadores de la misma generación, con las mismas canas y estamos en una situación muy parecida. Tenemos dos años de trabajo juntos con 30 partidos de Europa acumulados. No somos angelitos que llegamos aquí». Dybala

«Dybala está para ayudar. Hemos acelerado su recuperación y mañana podrá ayudarnos».

Regreso al Real Madrid

«Yo quiero mucho al Real Madrid. Es una situación única, porque quiero mucho a su presidente y a su entrenador. Imagínate cómo es mi relación con el Madrid, con la ciudad y con el madridismo. Fue una experiencia bonita. Me gusta la ciudad y la prensa de allí».