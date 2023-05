Mourinho bendice a Xabi Alonso: «Su equipo es el mejor de Europa al contraataque»

José Mourinho y Xabi Alonso se miden este jueves cara a cara en la semifinal de la Europa League. Maestro y alumno se reencuentran en un duelo atractivo entre Roma y Bayer Leverkusen por un puesto en la final. En la previa del partido, el técnico portugués bendijo a al ex futbolista del Real Madrid con un gran elogio.

«Siempre he tenido una relación fantástica como entrenador y jugador, estaré encantado de estar con él antes y después del partido. Si no me equivoco, a Xabi lo han entrenado Benítez, Ancelotti, Guardiola, yo mismo y otros. Lo que digo es que su Bayer Leverkusen es el equipo que he visto este año en Europa jugar mejor al contraataque», afirmaba Mourinho sobre Xabi Alonso.

«Si a Xabi le gusta un juego diferente, entonces es otra cosa. Pero al menos demuestra una cualidad que es importante para mí, que es el pragmatismo de jugar de una manera más adecuada a las cualidades de sus jugadores. Tiene 5-6 jugadores que podrían llegar a los 100 metros contra Jacobs. Su Bayer defiende y contraataca», continuó José Mourinho sobre su mejor alumno.

Mourinho lo tiene claro. Si hay algún entrenador que puede sucederle en cuanto a estilo en el mundo del fútbol, ese es Xabi Alonso. Ha sido su mejor alumno y a día de hoy está poniendo en prácticas todas sus ideas. El técnico donostiarra sigue haciendo méritos en la élite del fútbol para entrenar algún día al Real Madrid.

El Bayer Leverkusen está en alza desde que Xabi Alonso se sentó en su banquillo. El donostiarra cogió al cuadro alemán el pasado 5 de octubre en descenso y en apenas seis meses ha transformado al equipo por completo. Cuando Xabi llegó al Bay Arena, el equipo era decimoséptimo en Bundesliga, apurado y en puestos de descenso. Ahora es sexto, con una proyección que le podría dar para alcanzar puestos Champions y en semifinales de Europa League.