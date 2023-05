El entorno de Benzema da por hecha su salida

Karim Benzema puede estar ante sus últimos días como jugador del Real Madrid. Su entrenador personal, Javier Atalaya, ha compartido en sus redes sociales varias publicaciones donde da por hecha la salida del delantero francés del Real Madrid.

«Gracias Karim. Gracias por todo. Gracias por todo lo que hiciste. Gracias por poner una sonrisa en nuestras caras. Vayas donde vayas seguirás siendo una leyenda. Benzema, eres el mejor jugador de la historia. 14 años en el Madrid y estoy contigo. Y me quedaré contigo donde quiera que vayas. Gracias leyenda» o «llegaste siendo un niño y te irás siendo una leyenda», fueron algunas de las publicaciones que compartió el preparador personal del delantero del Real Madrid en sus redes sociales.

Durante la jornada del martes, Karim Benzema ya trasladó al Real Madrid la oferta que tiene del fútbol saudí para marcharse este mismo verano. El delantero blanco, tras 14 años en la entidad madridista, y como informó OKDIARIO, está a punto de aceptar la propuesta que le unirá al Al-Ittihad de Jeddah durante las próximas dos temporadas a cambio de 200 millones de euros. El jugador se reunió en la tarde de este martes con Florentino Pérez.

📲🚨 Karim Benzema’s personal trainer is reposting farewell messages on his IG. pic.twitter.com/Gs4NZ8zWY5

— Madrid Zone (@theMadridZone) May 30, 2023