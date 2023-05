Karim Benzema tiene dudas sobre su continuidad en el Real Madrid. El francés renovaba automáticamente un año más su contrato con la entidad madridista tras ganar el Balón de Oro. Una opción que el club blanco aceptaba de buen grado, pero que el capitán todavía no ha ejecutado. No ha dicho que sigue y en estos momentos la realidad es que no tiene claro qué hacer.

La actitud de Benzema en el Real Madrid en los últimos meses es la de un jugador que no quiere seguir vistiendo de blanco. Profesionalmente, no hay nada que reprocharle. Siempre que su físico se lo ha permitido, y ha hecho muchos esfuerzos para estar bien, ha intentado ayudar a sus compañeros. Cierto que muy alejado del nivel mostrado la pasada campaña, pero intentando sumar para lograr los objetivos. Otra cosa es su actitud fuera del terreno de juego, muy lejos de lo que debe ser un capitán del Real Madrid.

Benzema ha estado más introvertido de lo habitual en los últimos meses. No habla ante los medios de comunicación desde la previa de la final de la Supercopa de España ante el Barcelona el pasado mes de enero. Después, los blancos han jugado tres eliminatorias de Champions y dos finales -la de la Copa del Rey y la del Mundial de Clubes- y el galo no querido pronunciarse. Quizás, por miedo a ser preguntado por un futuro que le incomoda y le genera dudas.

La realidad es que Benzema todavía no ha dado el sí al Real Madrid para seguir un año más, a pesar de que desde el club continúan trabajando en su renovación. El galo ha sido tentado por el fútbol Árabe, que le ha puesto una oferta muy difícil de rechazar en la que llegaría a cobrar 200 millones de euros por dos temporadas. Además, sería imagen del país y uno de los emblemas de la candidatura de Arabia, Egipto y Grecia para el Mundial de 2030.

Tranquilidad en Valdebebas

En el Real Madrid por el momento están tranquilos. Siguen pensando que Benzema seguirá una temporada más de blanco y el partido del próximo domingo en el estadio Santiago Bernabéu ante el Athletic no será el de su despedida. No obstante, si el francés les dijese que no quiere seguir, algo que hasta el momento no ha pasado, la entidad presidida por Florentino Pérez no le pondría ninguna traba, tal y como sucedió el pasado verano cuando Casemiro decidió irse al Manchester United. En el club consideran a estos jugadores como leyendas que merecen decidir su final, ya sea en Chamartín, como es el caso de Kroos y Modric, o en otro equipo.