Harry Kane podría salir gratis del Tottenham y el Madrid no le pierde de vista

Harry Kane está pendiente de su futuro con el Tottenham. El delantero inglés acaba contrato con la entidad londinense en el verano de 2024 y su presidente, Daniel Levy, deberá decidir entre ofrecerle la renovación o, por el contrario, aceptar una buena oferta en el caso de que llegase. El empresario británico corre el riesgo de no sacar ningún beneficio por su mayor activo si este no extendiera su vínculo a tiempo con los Spurs.

Además, el propio Kane tendrá la baza a partir del próximo mes de enero de coger el teléfono a dirigentes de otros equipos europeos que quisieran hacerse con sus servicios. Si esto sucediera, y finalmente formalizara un precontrato, el jugador abandonaría el club de su vida de manera gratuita. Cabe recordar que, a sus 29 años, el inglés sigue estando en el estrellato de la Premier League. En el presente curso liguero ya suma 24 dianas.

Uno de esos equipos que podrían estar interesados en la firma del británico podría ser el Real Madrid. El nombre del delantero figuró en la lista de deseos de la entidad blanca durante los últimos años y el fichaje de un ariete de oficio en plenas facultades podría ser interesante. El jugador llegaría libre a la capital de España y podría cubrir una hipotética ausencia de Benzema, que conforme a su contrato abandonaría el club ese mismo verano.

En Londres son un mar de dudas a día de hoy. Los dirigentes del Tottenham no ven nada clara su continuidad más allá de 2024. Según The Telegraph, Kane está analizando cualquier opción y una de ellas sería poner fin a una etapa de diez años en el club londinense. Un posible candidato para el jugador podría ser el Manchester United, que se encuentra en plena búsqueda de un delantero centro para la próxima campaña. Los aficionados de los red devils corearon el siguiente cántico en el último encuentro que enfrentó a ambos conjuntos en Old Trafford: «nos vemos en junio».

De hecho, el propio Kane reveló que mantuvo una «conversación honesta» con Levy sobre cómo poner solución a una temporada muy discreta del Tottenham. En dicha conversación, el jugador admitió que había escuchado los cánticos de la afición de Manchester. «Escuché lo que decían, pero solo estoy concentrado en este equipo y estoy tratando de terminar con fuerza», señaló.