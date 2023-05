El Real Madrid no ejercerá la compra de Vinicius Tobias

El Real Madrid no ejercerá la opción de compra de Vinicius Tobias. El lateral brasileño del Castilla no seguirá en Valdebebas la próxima temporada. El club no pagará los 10 millones de euros al Shakhtar Donetsk por quedárselo en propiedad, algo que hasta hace unos meses parecía impensable. El jugador gustaba y mucho, se le veía con un futuro más que prometedor, pero en el último tramo del curso su situación ha cambiado de forma radical, puesto que ha dejado de contar para Raúl.

Al técnico del filial no le encaja en sus planes. Raúl ha preferido optar por Peter para el puesto de carrilero que por el brasileño. Esta situación ha llevado al club a replantearse la opción de desembolsar la cantidad estipulada con el conjunto ucraniano para quedárselo en propiedad una vez que finalice en junio su cesión.

Su futuro ha dado un giro de 180 grados en apenas unos meses. Sin ir más lejos, en enero, con el Castilla firmando una racha prácticamente histórica en Primera Federación, se daba por hecha su continuidad. Llegó a ir convocado por Carlo Ancelotti y ya se le veía como un jugador de futuro, capaz de entrar en dinámica con el primer equipo el próximo curso y formarse para ejercer el relevo generacional de Carvajal.

El jugador convencía, pero su pérdida de protagonismo en el último mes y medio habría llevado al Real Madrid a cambiar de parecer. Así lo apuntan desde Brasil, donde diversos medios aseguran que el club considera ahora excesivo el precio que debe abonar al Shakhtar por su fichaje.

A pesar de que parecía consolidarse y mostraba una clara evolución desde su llegada el pasado curso, el rendimiento de Tobias en los últimos tiempos ha bajado considerablemente, hasta llevarle a perder la titularidad. Indiscutible durante todo el curso, la mala racha del segundo equipo madridista ha llevado a Raúl a realizar diversas variaciones en busca de un ascenso directo que se ha terminado escapando, de los que el lateral ha sido el principal damnificado.