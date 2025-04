Melero López perdona una roja a Iñigo Martínez y Pablo Durán desvela lo que le dijo el central del Barça: «Si te tiras…»

Iñigo Martínez cometió una falta clara sobre Pablo Durán cuando el jugador del Celta se marchaba solo ante Szczesny. El central del Barcelona le agarró y frenó su carrera, pero el delantero del conjunto celeste no se tiró, lo que hizo que no se pitara la falta y le perdonaran la expulsión por roja directa. Así mismo se lo dijo el propio Iñigo, como reconoció después Durán ante los medios. «Me agarra cuando me iba solo contra el portero y no pitan nada», señaló el futbolista, que también reveló lo que le dijo el defensa culé: «Ha reconocido que si me tiro es tarjeta roja».

Como bien reconoció minutos después el entrenador del Celta, Claudio Giraldez, el reglamento no habla sobre si hay derribo o no, simplemente de que sea falta. La acción no deja dudas. Durán le había ganado claramente en velocidad y el agarrón le impide llegar al balón, aunque no se caiga al suelo. Por tanto, Melero López debió haber pitado falta y, por tanto, mostrarle la roja directa a Martínez, que era el último defensor del Barça.

La acción en la que el RC Celta pidió tarjeta roja para Iñigo Martínez 🟥#LALIGAenDAZN ⚽️ pic.twitter.com/eDMUdr0D13 — DAZN España (@DAZN_ES) April 19, 2025

Fue la primera polémica de un partido en el que el Barcelona remontó un 1-3 y en el que la actuación del árbitro de campo, Melero López, y del VAR, Del Cerro Grande, fueron determinantes. La jugada sucedió cuando el Celta había dejado escapar ya una renta de dos goles, pero podía haberse puesto de nuevo por delante si Durán se planta ante Szczesny, puesto que sería el 3-4.

Sin embargo, la intervención de Iñigo Martínez en la jugada fue clave. El defensa azulgrana frenó la carrera de Durán, que le había superado con claridad en velocidad. Le impidió llegar al balón y quedarse ante el portero polaco del Barcelona. Una acción merecedora de roja, que Melero pasó por alto, al igual que Del Cerro desde el VAR.

«Hay muchas acciones que se deberían haber pitado de otra manera por los árbitros. Iñigo me agarra cuando me iba solo contra el portero y no pitan nada. Son cosas que no dependen de nosotros», señaló al término del encuentro el jugador del Celta. Pablo Durán se pronunció sobre la acción con la que comenzó a cambiar el partido, puesto que todas las polémicas cayeron a favor del Barça.

Iñigo Martínez tuvo que ser expulsado

Después de esta acción, hubo otra en la que también debió ser expulsado Raphinha. El brasileño agredió a Iago Aspas, después de que Melero López pitara una falta del gallego sobre el propio Iñigo Martínez. El delantero azulgrana buscó al de Moaña, se encaró con él y le golpeó en el pecho y en la cara. El resultado de la acción fue una amarilla para cada uno.

Minutos después, el VAR sí que avisaba a Melero López para que acudiera al monitor a ver un posible penalti de Joel sobre Dani Olmo. Todo en el minuto 97. El colegiado, tras ver la acción repetida, señaló el penalti favorable a los de Flick, que les permitía remontar el partido y ganarlo 4-3. El encargado de marcar era Raphinha, que tenía que haber sido expulsado seis minutos antes.