Daniil Medvedev protagonizó otro episodio de disputa con el público del Mutua Madrid Open, apenas unas horas después de que Holger Rune se enfrentara al respetable durante la jornada nocturna del domingo en la Caja Mágica. El tenista ruso, que se clasificó con máximas dificultades a octavos de final tras superar a su compatriota Shevchenko, se encaró con la grada y, en rueda de prensa, mandó un recado marca de la casa, sin ocultarse y encendiendo la mecha de cara a próximos compromisos.

«He dado un golpe y me han silbado, parece que vienen a hacer esto en busca de excitación. Pedí la repetición y me silban de nuevo. Es algo que cada vez se repite más, pero no sólo conmigo. Le pasó ayer a Holger Rune, que no hizo nada malo, y también le sucede a Djokovic. Es la tendencia», comentó Medvedev en su comparecencia ante los medios de comunicación, después del encuentro que le clasifica a octavos de final del Mutua Madrid Open, donde todo el mundo estará a partir de ahora muy pendiente de sus reacciones y del recibimiento de la grada.

El episodio vivido con Holger Rune horas atrás, en la noche del domingo, había llegado a oídos de Medvedev, que rompió una lanza en favor de su compañero y en contra del público del Mutua Madrid Open. «Para mí todo es cuestión de si mereces o no ser silbado. Rune no lo merecía, por ejemplo. Vi su partido por la televisión, sin sonido, porque mi niña estaba dormida, y no entendí muy bien qué pasaba», continuaba el moscovita. «Si tiro la raqueta puede ser normal que me piten, pero no por pedir el ‘ojo de halcón», completó el jugador ruso, uno de los favoritos para hacerse con el título en la capital de España.

Medvedev, candidato al título en Madrid

Pese a los problemas clásicos de Medvedev con la tierra batida, el Mutua Madrid Open representa una gran oportunidad para el ruso para resarcirse y llevarse un gran título sobre la superficie a la que tiene echa la cruz. Sin embargo, Daniil deberá encontrar la regularidad que le faltó ante el también ruso Alexander Shevchenko, quien le puso contra las cuerdas, aunque acabó rindiéndose ante el mayor poderío del número 3 del ranking ATP con un marcador final de 4-6, 6-1, 7-5. Ahora, Medvedev se enfrentará a otro ruso, Karatsev, ante el que tiene una nueva oportunidad de buscar un mejor nivel de tenis sobre arcilla y, sobre todo, una comunión con la grada de Madrid que no será sencilla después de sus últimas e incendiarias declaraciones.