Media hora dramática de Morata en Leganés: expulsado por doble amarilla y le separan del cuarto árbitro

Álvaro Morata no termina de encontrar sensaciones en Leganés. Lo cierto es que no está siendo nada fácil, puesto que el equipo ha tomado –pese a contar con grandes nombres– una deriva totalmente negativa. Y en esa espiral de negatividad entró también el delantero. No jugó de inicio contra el Córdoba, entrando en el 63′, con empate a cero y durante el tiempo que estuvo sobre el césped, estuvo más a pegarse con la defensa que a su principal cometido. Fue expulsado en apenas media hora aunque, cabe decir, que las ganas del árbitro por expulsarle se vieron claras desde el principio.

Porque Morata, en un intento de buscar un balón en el área, tocó a su marcador y este se fue al suelo, exagerando. Se trataba del capitán del Córdoba, Isma Ruiz, al que quiso ayudar luego a levantarse. El futbolista del conjunto blanquiverde le retiró la mano, el delantero se lo recriminó y el árbitro del partido, Mallo Fernández, le mostró la amarilla.

Entonces se vieron claras las intenciones del colegiado de no perdonarle una. Y así fue. Morata entró en una guerra sin sentido con unos defensas que tampoco paraban de buscarle. Se incrementaron esas acciones tras el gol del Córdoba, obra de Éder García, que aumentaron, lógicamente, la frustración del ariete.

No ayudaban tampoco las decisiones del colegiado, que apenas dejaba jugar y pitaba cualquier mínimo contacto. El Leganés, en una crisis de juego y de identidad que asusta, fue más a la gresca que a buscar el gol. Buscaban provocar la falta en vez de generar la acción peligrosa. Y en una de esas, en la que el árbitro no pitó, Morata fue a reprochárselo y el resultado fue una segunda amarilla. A la calle en apenas media hora.

Al irse del terreno de juego, ante la incredulidad de la afición de Butarque, se enzarzó con el cuarto árbitro en la banda. El futbolista tuvo que ser apartado por gente del cuerpo técnico del Leganés, arriesgándose a una sanción mayor por sus protestas ante el colegiado.