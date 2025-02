Terremoto en Brasil. La jugadora de voleibol Natalia Araújo, de 27 años y medallista de bronce con la selección en ldeos pasados Juegos Olímpicos de París 2024, compartió recientemente una experiencia personal que ha conmocionado a sus seguidores. En una transmisión en directo a través de Instagram, Natalia reveló entre lágrimas que su novio le había puesto los cuernos.

Según su relato, Natalia Araújo decidió viajar a Río de Janeiro para sorprender a Joao Pedro, con quien mantenía una relación sentimental desde hace tiempo. Había organizado una cena especial para ambos antes de su vuelo de regreso. Sin embargo, al llegar, descubrió que su novio la estaba engañando con la influencer Luana Maria, una figura pública brasileña con más de 85.000 seguidores en las redes sociales.

A medalhista olímpica de vôlei Nathalia Araújo, conhecida como Natinha, assustou os seguidores neste domingo (09) ao abrir uma live no Instagram aos prantos e revelar que foi traída pelo namorado, o fisioterapeuta João Pedro. A líbero viajou ao RJ para fazer uma surpresa para o… pic.twitter.com/KQvXjEek38 — Jovem Pan Entretenimento (@JovemPanEntrete) February 10, 2025



Durante el directo, visiblemente afectada, Natalia expresó: «¿Sabes lo que hizo Natinho? Me engañó con esa última mujer que publicó en el vídeo». Además, enfatizó la importancia de compartir su experiencia públicamente: «Llegó un punto en el que ya no puedo ocultarlo más. Me traicionaron y es importante que todos sepan la verdad», decía entre lágrimas y muy afectada la jugadora de voleibol.

Tras el doloroso descubrimiento, Natalia Araújo decidió refugiarse en casa de una amiga en Río de Janeiro. Desde allí, comunicó a sus seguidores que se encontraba bien de salud y que planeaba regresar a su casa al día siguiente. A pesar de la difícil situación, agradeció el apoyo recibido y aseguró estar centrada en su bienestar y en su carrera profesional pese al duro golpe sentimental que supone esta infidelidad.

Hasta el momento, ni Joao Pedro ni Luana Maria han emitido declaraciones públicas respecto a las acusaciones de Natalia. La situación ha generado un amplio debate en las redes sociales, donde seguidores y aficionados al deporte han expresado su apoyo a la atleta y han condenado la infidelidad. Natalia Aráujo, además de su destacada carrera deportiva, es sargento del Ejército de Brasil y juega actualmente para el Praia Clube de Minas Gerais. Su valentía al compartir una experiencia tan personal ha sido reconocida por muchos, quienes destacan la importancia de visibilizar situaciones de traición y deslealtad en las relaciones.

Nathinha do vôlei postou uma sequência de stories elogiando e apoiando o trabalho do namorado, que é fisioterapeuta e massagista. No entanto, minutos depois, ela supostamente descobriu que havia sido traída por ele com uma aluna, e ela acabou expondo tudo em uma live. pic.twitter.com/LW4vQirSlr — VTzeiros (@vtzeiross) February 10, 2025