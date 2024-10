Matan a tiros al boxeador Mylik Birdsong, campeón del mundo denunciado por Kamala Harris

Conmoción en Los Ángeles y en general en Estados Unidos. Mylik Birdsong, campeón del peso welter de la WBF de 31 años, ha sido asesinado cuando iba acompañado por su novia. El púgil estaba en un coche junto a su pareja cuando dos hombres se acercaron en otro vehículo y le dispararon a quemarropa. Se sospecha que el deportista formaba parte de una banda organizada y podría ser un ajuste de cuentas.

La policía local de Los Ángeles informa que Mylik Birdsong, conocido como King Mylik, estaba con su chicaen el coche cuando dos hombres se acercaron en otro automóvil y le dispararon. El púgil intentó escapar del ataque bajándose del coche, pero los agresores le persiguieron, sin dejar de disparar y acabando con su vida en plena calle. Los atacantes huyeron y Mylik Birdsong fue trasladado de urgencia en la ambulancia al hospital, pero le declararon muerto, tal y como informa Los Angeles Times. En Estados Unidos desvelan que la policía sospecha que era miembro de la banda Black P-Stone.

Professional boxer Mylik Birdsong was shot and killed in South Los Angeles. The boxer’s mother, Zonyia Birdsong, told Eyewitness News that she watched gunmen kill her son outside her home. «They murdered my child in front of me. Who does that?» 💔 https://t.co/LXr24xyCoz pic.twitter.com/ZQGzdd6zV9

— ABC7 Eyewitness News (@ABC7) October 1, 2024