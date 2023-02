Se masca la tensión: Shakira y Piqué se reencuentran en la calle y se lía

El esperadísimo encuentro entre Gerard Piqué y Shakira era cuestión de tiempo, si hablamos de un cara a cara, y se ha producido. Las consecuencias de este aún es pronto para saberlas, pero el mero hecho de que hayan podido cruzar las miradas es suficiente para ver que el odio entre ambos continúa existiendo, aunque esto tampoco resulta ninguna noticia teniendo en cuenta las lindezas que le dedicó la de Barranquilla a su ex –y a su novia Clara Chía– en su última canción.

Barcelona es una ciudad lo suficientemente grande como para que Shakira y Piqué pudieran convivir sin cruzarse en ningún momento, pero las obligaciones de uno y otro atienden a los mismos intereses y ahí sí que se ponen de acuerdo. La prioridad del que fuera una de las parejas más seguidas por su unidad y ahora lo es por su ruptura y odio son sus hijos, Milan y Sasha, que les obligan a seguir estando cerca para repartirse su custodia, al menos hasta que la intérprete de la BZRP Music Sessions #53 dé el esperado paso –sobre todo por ella– y se marche a vivir a Miami.

Por lo general, en el momento en que Piqué tiene que ir a recoger a sus hijos a casa de Shakira, el proceso se repite. El que fuera jugador del Fútbol Club Barcelona acude solo, ya que hacerlo con Clara Chía sería una provocación, y espera en el coche a que estos bajen y puedan compartir unos días con él y su familia. Ni Shakira ni Gerard han pensado que quizá la casa de los padres de este, colindante con la residencia actual de la colombiana, sería un mejor sitio para el intercambio, pero la cosa había funcionado. Hasta ahora.

El cruce entre los protagonistas, indeseado por ambos pero más que deseado por la prensa, se dio, si bien breve, en la última recogida de Piqué. Mientras este esperaba a que bajaran sus hijos, Shakira no les despedía desde la casa, porque no estaba, si no que llegaba en ese preciso instante en una furgoneta, de practicar uno de sus deportes favoritos, el surf. La colombiana, que iba como copiloto, pudo cruzar la mirada con un Piqué al que la espera se le debió de hacer eterna hasta poder ver a Milan y a Sasha, ya que antes tuvo que aguantar la mirada ‘asesina’ de su ex.

Piqué con sus hijos… y sin Clara Chía

Pasado este momento, Piqué pudo llevarse a Milan y a Sasha a la casa en la que reside actualmente y en la que, según varios medios, no está viviendo Clara Chía Martí en los días en los que los pequeños duermen con su padre. El Periódico informa de que Martí es para los hijos de Gerard sólo «una amiga de papá», pese a que sus edades les permiten enterarse ya de todo, más aún con el desparpajo que demostró Milan en su primera comparecencia pública en un directo de la Kings League, donde además de Piqué, también trabaja Clara.