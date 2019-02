El grupo norteamericano Maroon 5 fue el gran protagonista de la actuación del descanso en la Super Bowl 2019. Los norteamericanos levantaron al público con sus canciones antes de que se reanudara el encuentro que mide a Los Angeles Rams y a New England Patriots. El escenario se montó en cuestión de minutos para que la música eclipsara al fútbol.

Espectacular, como casi todos los años, uno de los grupos más conocidos a nivel internacional se convirtió en protagonista del largo descanso de la Super Bowl, en un reposo por parte de los jugadores de Los Angeles Rams y New England Patriots, con Goff y Brady a la cabeza. Adam Levine y los suyos cantaron conocidos temas como This Love o Girls Like You, y también contó con la colaboración de Travis Scott y Big Boi.

El Mercedes-Benz Stadium de Atlanta se volcó con el grupo liderado por Levine, dejando por momentos en un segundo plano el partido. A pesar de que en un primer momento se especuló con que Rihanna fuera la elegida para cantar en el show del descanso de la Super Bowl 2019, los problemas con la artista de Barbados acabaron provocando la elección de Maroon 5 por parte de la NFL.