La Super Bowl 2019, uno de los espectáculos deportivos y televisivos del año, tiene entre sus atractivos los anuncios y trailers que se emitirán durante el encuentro entre Los Angeles Rams y los New England Patriots

La Super Bowl 2019 o el evento deportivo y televisivo más importante del año, y eso que solo se ha cumplido el primer mes… El encuentro de este próximo lunes 4 de febrero, a las 0:30 horas –la madrugada del domingo al lunes–, entre Los Angeles Rams y los New England Patriots por el trono de la National Football League, la NFL. El encuentro será seguido por más de 100 países en todo el mundo y será el escaparate perfecto para grandes marcos y plataformas. Durante el encuentro se emitirán anuncios y trailers de grandes empresas y películas de Hollywood. El precio de estos alcanzará una millonada al alcance de muy pocos.

El Halftime Show de esta quincuagésima tercera edición de la Super Bowl tendrá la música de Maroon 5 y el rap de Travis Scott y Big Boi y dejará en la retina grandes instantes en las pantallas del estadio y cada televisor del mundo. Entre los anuncios que se espera está uno interactivo de un musical, Expensify This, protagonizado por el cantante 2 Chainz y el actor Adam Scott. En él los espectadores podrán capturas códigos que se emitirán durante el anuncio y que tendrá que introducir en una app generada para la ocasión.

No será el único anuncio que se espera con ganas en esta edición de la Super Bowl. Se sabe el coste de uno de los anuncios más mediáticos, ya que figura en él el cantante colombiano Maluma. Se trata de la marca de cerveza belga Michelob Ultra. Durará en torno a 30 segundos y su precio rondará los cinco millones de dólares. Grandes marcas como Pepsi o Burger King estarán también. La marca de refrescos contarán con Cardi B y Steve Carell en él bajo el título “More than ok“. La de hamburguesas vuelve a la Super Bowl en esta edición con un anuncio con muchos interrogante por desvelar. También estará Doritos, que fichó a los Backstreet Boys y a Chance the Rapper para la ocasión.

Trailers muy esperados

Con los trailers hay mucha especulación estos días, pero alguno de estos pueden dar la campanada en la 53ª edición de la Super Bowl. A diferencia de otros años en el que los trailers eran muy numerosos, esta vez se reducirán y solo habrá tres o cuatro elegidos. El precio por cada 30 segundos de secuencias ronda los cinco millones de dólares.

Entre los candidatos están algunos muy claros como el último episodio de Los Vengadores de Marvel. Avengers: Endgame puede ser una de las grandes apuestas de esta Super Bowl, aunque Marvel también podría sacar la carta de Captain Marvel para este evento. Warner Bros, tras el éxito que está teniendo Aquaman, podría aprovechar la ocasión para lanzar su próximo gran estreno: Shazam! Otras dos que están en las quinielas son de Disney y Pixar. Los dos gigantes del cine de entretenimiento podrían aprovechar para lanzar el último episodio de la Guerra de las Galaxias, Star Wars: Episode IX, y el último de las aventuras de Buzz Lightyear y Woody, Toy Story 4.