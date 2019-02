Todo lo que necesitas saber sobre la final de la Super Bowl 2019

Aquí encontrarás todos los detalles que debes conocer para el evento deportivo del año: la Super Bowl 2019. El próximo 3 de febrero se enfrentarán Los Angeles Rams y New England Patriots por el trono de la NFL

Este próximo domingo 3 de febrero tendrá lugar uno de los eventos deportivos más seguidos, laureados y espectaculares del planeta. Y no, no hablamos de fútbol como tal… la quincuagésima tercera edición de la Super Bowl 2019 tendrá lugar este fin de semana en Estados Unidos, en la ciudad de Atlanta, en el estado de Georgia. Será epicentro del combate entre Los Angeles Rams y New England Patriots por decidir el campeón de la National Football League, la NFL.

Los Angeles Rams y New England Patriots

Los Angeles Rams y New England Patriots han sido los dos equipos que han logrado alcanzar el techo de la dura NFL. Han sido los líderes de la dos Conferencias que separan la competición, la Nacional y la Americana, respectivamente. Los Rams, líderes del Oeste, dejaron por el camino a dos cocos y candidatos como son los Dallas Cowboys (30-22) y a los New Orleans Saints (23-26) para rivalizar por el trono a mejor del mundo contra los Patriots, que no pudieron levantar el título la pasada temporada –arrebatado por los Philadelphia Eagles–. Estos arrasaron desde el Este a Los Angeles Chargers (41-28) y a los Kansas City Chiefs (31-37).

Tom Brady ante Jared Goff

Si hay dos hombres que destacan por encima del resto en el vestuario de New England Patriots y Los Angeles Rams esos son Tom Brady y Jared Goff, respectivamente. Brady, que salió de los Michigan Wolverines, su equipo universitario, y es a sus 41 años una de las insignia del deporte del balón ovalado y de los Patriots. El californiano ha levantado cinco Super Bowls de las ocho con las que ha participado con los Patriots, ha ganado tantas como tiene su equipo en su historia. Lleva el dorsal 12 y es el quarterback titular del equipo. Jared Goff es una de las promesas del fútbol americano más allá de estar consolidado ya. Es, al igual que Brady, el quarterback de su equipo, el 16. Lleva en los Rams desde 2016 tras ocupar el puesto número 1 en el Draft.

¿Cuándo y dónde?

El encuentro se podrá ver en España en la madrugada del domingo 3 al lunes 4 de febrero, exactamente a las 0:30 horas del lunes 4. El duelo será retransmitido a través de Movistar Deportes a través de una de sus múltiples plataformas. El estadio será el impresionante Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, en el estado de Georgia de Estados Unidos.

¿Cuánto dura el partido?

Los partidos de fútbol americano duran en torno a 60 minutos y se dividen en cuatro cuartos de 15 minutos, aunque en tiempo real suelen superar las tres horas de partido. El medio tiempo suele ser de 20 minutos pero en el caso de la Super Bowl, el tiempo real de partido y el intermedio aumentan su duración por el espectáculo, hasta las cinco horas y los 45 minutos respectivamente . El partido se verá en más de 100 países.

¿Quién actuará en el intermedio?

Este año, la final de la Super Bowl 2019 contará en el descanso del choque entre Rams y Patriots con la música de Maroon 5 y el rap de Travis Scott y Big Boi. Será otro de los momentos de la noche más seguida a nivel deportivo en los Estados Unidos.

¿Cómo están las apuestas?

Las apuestas para esta Super Bowl LIII están levemente a favor de los Patriots, que tienen cinco trofeos en sus vitrinas por el solitario que tienen los Rams en el suyo. La victoria de los New England Patriots se paga a 1.74 por euro apostado en las casas de apuesta y a 2.15 la de Los Angeles Rams.