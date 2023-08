María Pérez gana el segundo oro para España en el Mundial de Budapest

La marcha española sigue haciendo historia en el Mundial de Budapest. María Pérez se ha llevado el oro en la prueba de 20 kilómetros marcha del campeonato del mundo después de una prueba espectacular en la que se impuso con solvencia. Es el segundo oro para España después del de Álvaro Martín el pasado sábado.

🥇 ¡𝙈𝘼𝙍𝙄́𝘼 𝙋𝙀𝙍𝙀𝙕, 𝘾𝘼𝙈𝙋𝙀𝙊𝙉𝘼 𝘿𝙀𝙇 𝙈𝙐𝙉𝘿𝙊 𝘿𝙀 𝙇𝙊𝙎 𝟮𝟬𝙆𝙈 𝙈𝘼𝙍𝘾𝙃𝘼! Sensacional la carrera de la española para sumar el segundo oro nacional en este Mundial. #WABudapest2023 ¡Viva la marcha y larga vida a la marcha española! pic.twitter.com/NXfIMjdx2K — Teledeporte (@teledeporte) August 20, 2023

La española María Pérez, con un tiempo de 1h26:51, se convirtió este domingo en Budapest en campeona del mundo de 20 kilómetros marcha. A sus 27 años, la atleta española le arrebata la corona de campeona mundial de la distancia a la peruana Kimberly García León, que entró cuarta. Subcampeona del mundo se proclamó la australiana Jemina Montag y el bronce se lo colgó la italiana Antonella Palmisano.

«Al entrar en la meta he pensado en lo mal que lo pasé el año pasado y en lo duro que he tenido que trabajar. Poder disfrutar esto y darle un abrazo a mi entrenador antes de recoger la medalla es único. La medalla es lo de menos, el trabajo al final da sus frutos y eso es lo que tengo que agredecer», afirmaba María Perez tras proclamarse campeona del mundo entre lágrimas.

«En España le debemos mucho a la marcha, es lo mínimo que podemos hacer. Lo dijo ya Álvaro. Nos merecíamos alegrías. Quiero dar las gracias a Josep Marín que me ayudó con la técnica y a Beatriz Pascual, que ojalá le hubiese tocado a ella vivir también una medalla. No tendrá una medalla, pero esta también es tuya Bea», continuó la atleta granadina visiblemente emocionada.

👏 María Pérez (@garciaperezmari), todo un ejemplo de lucha y perseverancia. #WaBudapest2023 ''Pensé en dejarlo en diciembre, pero al final el que la sigue la consigue'' 🥇 ¡Nadie merece este oro más que tú, María! pic.twitter.com/ieOakP37wb — Teledeporte (@teledeporte) August 20, 2023

«He tenido mente fría en todo este proceso. Anoche me costó dormir y tuvieron que venir los médicos para darme algo para poder dormir. Tenía esa espina clavada. Sabía que podía estar entre las mejores. La marcha me lo dio todo, pero también me lo quitó todo. Estuve a punto de decir adiós a la marcha en diciembre, y al final mira, quien la sigue la consigue», culminó María Pérez.