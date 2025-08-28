El marchador Diego García Carrera se une al equipo Alquiber

La relación de Alquiber con el mundo del deporte, y en concreto con el atletismo, es una constante desde hace años, ya que la empresa líder en el alquiler de vehículos mediante la fórmula del renting flexible ha encontrado en esta disciplina un reflejo de sus valores fundacionales, con el esfuerzo, la constancia y la autoexigencia como bandera y como método infalible para alcanzar la excelencia en su innovador modelo de negocio.

Esta decidida apuesta por el deporte, emprendida hace ya más de una década, se ha concretado en acciones tan celebradas como el amplio patrocinio de la Agrupación Deportiva Marathon y los acuerdos para ofrecer movilidad a la Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual (FEDDI), entre otras muchas acciones.

Por todo ello, no es de extrañar que la compañía haya incorporado a sus filas a Diego García Carrera, atleta olímpico de 20 kilómetros marcha y uno de los pesos pesados del equipo nacional de atletismo español, con el que, entre el 13 y el 21 de septiembre participará en el XX Campeonato Mundial de Atletismo que se celebra en Tokio (Japón).

El madrileño, que ya compitió en los Juegos de esta ciudad en 2020, en los que obtuvo un diploma olímpico, y en los recientes Juegos de París, recibirá apoyo de Alquiber mientras luce el logo de la compañía en sus prendas deportivas. En concreto, la compañía colaborará con el atleta con lo que mejor sabe hacer: facilitar movilidad. Para ello, ya ha hecho entrega al deportista de uno de los vehículos eléctricos y urbanos de su amplia flota, que le facilitará los desplazamientos tanto a sus competiciones y entrenos como a sus múltiples compromisos profesionales.

Aparte de sus espectaculares logros deportivos, entre los que también figuran sus medallas en campeonatos de Europa de atletismo, en Berlin 2018 y Munich 2022, Diego García Carrera siempre ha compaginado su carrera en las pistas con las obligaciones académicas, llegando a graduarse en Administración y Dirección de Empresas y consiguiendo un máster en Mercados Financieros. Actualmente, Diego es director deportivo y uno de los promotores de Madrid Marcha, un singular evento del World Tour que reúne cada año a los mejores marchadores del mundo en la Gran Vía de Madrid.

Además, desde 2023, fue elegido como uno de los representantes de atletas que conforman la Comisión de Atletas de la Federación Internacional de Atletismo (WorldAthletics). Entre sus aficiones, destaca la música y más concretamente el trombón. Siempre reserva algo de tiempo para ensayar y tocar con su orquesta de jazz (Clandestina Big Band).