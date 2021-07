Marc Soler tuvo que abandonar el Tour de Francia por las múltiples fracturas que sufrió tras una caída masiva en la primera etapa provocada por una aficionada que sigue en busca y captura. El ciclista español aseguró en su columna de La Vanguardia que está meditando denunciar a la seguidora que provocó la caída masiva.

Así fue la caída

«La caída llegó en un punto en el que la carretera se estrechaba mientras estábamos buscando posiciones (…) Íbamos por la zona delantera, que es la posición más segura por si hay algún enganchón y de repente vi que los Jumbo caían a mi derecha y delante y me choqué con Teunissen. Salí volando, di una voltereta y me apoyé con las dos manos. Me dolían mucho y también tenía un golpe en la cara y en el hombro. Intenté levantarme y no podía, no tenía fuerza en los brazos (…) Quedaban 50 kilómetros y me dijeron que probara a ver y que en la meta ya me explorarían. No sé cómo pude, porque me era imposible cambiar y frenar, no tenía fuerzas».

Denunciar a la espectadora

«No sé que voy a hacer, estoy meditando denunciar a la espectadora, porque es todo un Tour lanzado a la basura y siento mucha rabia. Tenemos una organización, la Agrupación de Ciclistas Profesionales, que debería defendernos. Para poner la mano, funciona, pero de trabajar, poco. Y la UCI sólo se preocupa de medidas estúpidas como la de los bidones, pero en las cosas serias como nuestra seguridad, no se mete. Solo están para tonterías, pero como a final de mes les debe de ir bien, no se preocupan del resto. Esto es un negocio, cada uno va a lo suyo y los ciclistas somos los que ponemos el cuerpo».