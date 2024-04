Marc Márquez: «Han faltado cuatro vueltas para acabar un día perfecto»

Marc Márquez tuvo cara y cruz este sábado en Jerez después de firmar su primera pole con Ducati e irse al suelo en la sprint, cuando lideraba la carrera. El piloto de Gresini se mostró cauto de cara a la carrera del domingo pese a salir desde la pole y aseguró que firma el podio, «sería un buen resultado». «Viniendo de dos caídas consecutivas no creo que el objetivo sea ganar. Haciendo una buena salida, y si se cuadra todo, a ver si podemos estar en ese podio. Lo firmo ahora mismo».

«Evidentemente, la gente tiene ganas de victoria, pero sé de donde venimos, donde quiero llegar. Si me la encuentro, pues me la encuentro, pero el podio sería un muy buen resultado», añadió el piloto español sobre sus opciones de victoria. En cuanto al día, con pole y caída cuando lideraba la carrera, Marc señaló que le faltaron cuatro vueltas para «acabar un día perfecto».

«Hemos hecho pole y hemos acabado séptimos en la sprint race. Han faltado cuatro vueltas para acabar un día perfecto, pero estoy contento de cómo está yendo todo en general. La caída no es lo que buscaba, pero hoy era 50% de posibilidades de acabar la carrera, 50% no. Hemos tenido esa mala suerte después de hacer todo el trabajo de la carrera, que era remontar y liderar. Mañana tendremos otra oportunidad», afirmó Marc Márquez.

Hoy ha habido espectáculo y velocidad, ahora falta rematar. Contento con el día de hoy! Spectacle & fast pace ✔️Now we just need to seal the deal. Happy with today!

Choque con Mir

En cuanto al toque con Joan Mir, por el que fue penalizado con la pérdida de una posición, el leridano aseguró que «iba como iban todos en la sprint race. En la última curva, si no me aparto, Binder se me lleva por delante. El tema está en que si insistes por fuera, el toque está asegurado. Evidentemente, Mir ha dejado frenos, y yo no porque no quería ir largo para evitar esos parches de agua y no tenía toda la moto dentro. He recibido esa penalización de perder una posición, cosa que la entiendo y ha sido una buena penalización. Todo y así, hemos podido acabar séptimos, coger unos puntos y acabar la carrera».

Algunos pilotos señalaron que se debió de sacar bandera roja y parar la carrera por las condiciones tan peligrosas de la pista, aunque Márquez no opina lo mismo: «Para mí, no. Para mí, cada uno coge el riesgo que uno quiere. Si un circuito es seguro, y mira que me he caído yo, cada uno entiende lo que quiere arriesgar uno, lo que quiere arriesgar el otro, si vas más lento no te caerás, si vas con cuidado no te caerás, pero perderás una décima. Cada uno lo administra de la manera que quiere».

Las condiciones tan mixtas, con parches de agua en algunas zonas, provocaron muchas caídas al final de la prueba. Sobre esto, Marc Márquez explicó que fue «porque hemos empezado bastante lentos, cada vez vas cogiendo más y más y los neumáticos se van gastando. Y al gastarse los neumáticos es más difícil hacer las líneas estrechas. En la 5 tenías que ir muy pegado al piano por dentro, igual que en la nueve. En esa curva nueve he frenado antes que en la vuelta anterior, pero simplemente por hacer más paso cuando estaba con gas y he tocado la capa de humedad. Lo más difícil es que eran capas de humedad que quedaban en el exterior, y eran imposibles de ver. Ibas a instinto».

Cuatro adelantamientos en Nieto-Peluqui

Marc regaló a la afición cuatro adelantamientos en la zona de Nieto-Peluqui: «Les he regalado cuatro allí: el de Binder, el de Martín y dos a Oliveira. Casualmente, ha sido la curva en la que tenía más confianza y en la que me he caído. Quizás los pasaba porque no había visto ese parche de agua de 20 centímetros, que es el que me ha hecho caer, pero al menos les he regalado ahí y seguro que han chillado los adelantamientos».

Esta es la vez que más claro tiene poder ganar una carrera desde que llegó a Ducati, puesto que parte desde la pole: «El tema es que las Ducati no fallan en competición. Yo hice un par de carreras conservativas estando cuarto, quinto y sexto. A partir de Austin hice un clic de intensidad. Cuando subes intensidad subes el riesgo. Estoy liderando carreras, pero de momento me caigo. Ahora toca trabajar en esa constancia sin perder la velocidad. Por mucho que estés aquí mediáticamente, hay que insistir, hacer la tuya, y yo tengo muy claro dónde y cómo lo quiero hacer».

Sobre su salvada en el qualy, el 93 comentó que es debido a que cada vez tiene más confianza con la moto: «Poco a poco me siento con más confianza, voy más suelto, me canso menos, porque voy menos rígido. Aún hay puntos débiles que tengo que seguir mejorando, pero sí esa salvadita, la primera con la Ducati y encima la han grabado»