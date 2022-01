Se estrenan este 2022 Mallorca y Barcelona, cada uno con sus propósitos, objetivos y promesas. Queda atrás un año de alegría para el club balear, con su ascenso a la élite durante el primer tramo del año y acabándolo lejos del descenso, poco más que pedir. En cambio en el Barça, cierran con ganas la agenda de 2021 tras 365 días con poco que celebrar más allá del título de Copa del Rey. Las eliminaciones de Champions, el caos en LaLiga, el adiós de Leo Messi y la decadencia deportiva pintan de negro el pasado. Mucho que pedir este año.

Se ven las caras en el Estadi de Son Moix Mallorca y Barça con un objetivo común, los tres puntos. Desde las 21:00 horas se estrenan en este 2022 en la decimonovena jornada de la Liga Santander y con el runrún del coronavirus aún perenne. Numerosos positivos en el conjunto culé y algunos menos en el balear marcan un raro inicio de año para ambos conjuntos, que tendrán que amoldarse a las circunstancias y la casi obligatoriedad de disputar el encuentro.

El Barça llega a esta cita tras dar en los últimos días hasta diez positivos por Covid-19. Son los casos de Gavi, Samuel Umtiti, Ousmane Dembélé, Alejandro Balde, Dani Alves, Clement Lenglet y Jordi Alba. Son estos dos últimos dos de los primeros en dar positivo, los días 27 y 28 del pasado diciembre y guardan algunas opción, bajo la aceptación de Sanidad, de entrar en la lista de Xavi Hernández para la visita a Mallorca si sus test PCR continúan dando negativo.

En cualquier caso, tiene numerosas bajas Xavi y tendrá que ingeniárselas para montar un once competitivo y guardarse algún as bajo la manga en el banquillo. Además de los positivos, también causará baja Sergio Busquets, que cumple ciclo de tarjetas al igual que Gavi (además, positivo). Puede llegar sobre la bocina alguno de los lesionados que tocan ya con el fin de su recuperación como pueden ser Ansu Fati, Memphis Depay y Martin Braithwaite, que se han dejado ver en los últimos entrenamientos con el grupo.

Xavi pide la suspensión

Xavi Hernández sólo podrá contar con 10 jugadores del primer equipo en Mallorca y el entrenador catalán pidió la suspensión del partido en la rueda de prensa previa al choque. «Estamos en una situación límite. Estamos entre 17-18 bajas, depende de Umtiti, que hoy ha dado negativo, pero lleva una semana sin entrenar. Es un momento para suspender el partido. De esta forma se adultera la competición, es una locura jugar así», afirmó ante los medios de comunicación.

El partido se jugará cumpliendo con el protocolo y por ello Xavi tendrá que armar un equipo competitivo para comenzar el año de la mejor de las maneras y con algo positivo a lo que agarrarse. Habrá mucha presencia de canteranos para esta cita y podría darse algún estreno nuevo ante las muchas bajas. Ilias y Jutglà apuntan al once aunque ambos ya debutaron con el primer equipo recientemente, el segundo incluso se estrenó como goleador culé. Alguno más puede aparecer en este sentido, en un curso donde son los más jóvenes los que están tirando del carro blaugrana.

El ‘caso Dembélé’ se calienta

Por otro lado, está el caso de Ousmane Dembélé, que aunque no podrá estar disponible por su caso positivo, abrirá un debate importante de puertas para adentro en el Barça. El jugador se niega a renovar y ha impuesto condiciones económicas abismales para hacerlo, por lo que el club ha decidido tirar la toalla por él y aceptar que se marchará gratis. Ante la posibilidad de darle ya la carta de libertad y liberar su sueldo, de no cuajar, existe la vía de mandarle a la grada algo que generará un choque de ideales entre la directiva, que apuesta por ello, y Xavi Hernández, que ya dijo públicamente que no lo haría.

El Mallorca, por su parte, confirmó cuatro positivos tras las PCR realizadas a su plantilla aunque no desveló los nombres de los afectados, por lo que el once de Luis García es toda una incógnita en este sentido. Desveló poco en rueda de prensa pero confirmó las bajas por lesión de Raíllo, Greif y Hoppe a la espera de conocer qué futbolistas dieron positivo y si llegan a este domingo dando negativo y se les permite jugar. Con 20 puntos tras 18 partidos, los baleares llegan cinco puntos por encima del descenso en decimoquinta posición, a ocho del Barça, con 28, que es séptimo.