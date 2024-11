Mallorca-Atlético: tres puntos claves antes del parón

Mallorca y Atlético ponen en juego esta tarde (16.15 horas) tres puntos claves antes del nuevo parón liguero y lo hacen en situaciones anímicas diferentes. Los rojiblancos llegan reforzados por las tres victorias consecutivas conseguidas ante Vic, Leganés y PSG, mientras que los bermellones deben recuperarse de la mala imagen que dieron en Vitoria ante el Alavés. Partido complicado para Simeone, que se ve las caras con un rival que se le da tradicionalmente mal, aunque la pasada temporada le ganó los dos partidos. Fue en este estadio donde, en marzo de 2012, sufrió su primera derrota forastera como entrenador rojiblanco. Ha llovido mucho desde entonces.

Se enfrentan los dos equipos menos goleados de la categoría, los únicos que aún no han llegado a diez tantos en contra. Teniendo en cuenta además que los tres últimos partidos en Palma han acabado con pírricos 1-0 y 0-1, lo lógico es pensar que sea un choque con pocos movimientos de marcador, aunque ayer lo negó Arrasate al vaticinar que «no creo que sea un día de 0-0, los dos somos valientes». Veremos en qué se traduce esta declaración de intenciones a la hora de la verdad.

El Mallorca no cuenta con Asano, Valery y Lato, los tres lesionados, pero recupera a Samú Costa, objeto de deseo del Atlético, que no pudo jugar en Vitoria por sanción. Atrás y en ataque está todo claro, pero el centro del campo y la banda izquierda bailan porque por ahí el entrenador dispone de diferentes alternativas. Arrasate no ha convocado a ningún jugador del filial y se lleva a todos los disponibles.

Simeone recupera a Azpilicueta, que llevaba desde septiembre fuera del equipo. También hubiera podido rescatar a Llorente, pero los médicos le han aconsejado que espere una jornada más y aproveche el parón de la próxima semana. El Cholo tiene que decidir si le da continuidad a la alineación que ganó en París o si tira de los que no tuvieron un minuto ante el PSG, caso de Sorloth. Es segura la vuelta de Giménez, que no jugó en el Parque de los Príncipes por sanción, y parece que Koke será titular, pero lo cierto es que el entrenador ha sido estos días especialmente críptico.

El partido lo dirigirá José María Sánchez Martínez, un árbitro top que estuvo por última vez en Son Moix en el choque ante el Real Madrid inmediatamente posterior a la final de Copa. Ha pitado siete veces al Mallorca, con cuatro victorias, tres derrotas y ningún empate. Con el Atlético es mucho más habitual y no se le suele dar mal en el global de resultados, porque a corto plazo los rojiblancos sólo han ganado uno de los siete últimos encuentos en los que les ha dirigido. Será la primera vez que se lo encuentre esta temporada. En el VAR estará el canario Trujillo Suárez.

Alineaciones probables:

Mallorca: Greif, Maffeo, Valjent, Raíllo, Mojica, Omar Mascarell, Samú Costa, Morlanes, Robert Navarro, Muriqi y Larin.

Atlético: Oblak, Nahuel, Giménez, Lenglet, Galán, Giuliano, Barrios, Koke, De Paul, Griezmann y Sorloth.

Árbitros: Sánchez Martínez (campo) y Trujillo Suárez (VAR).

Campo: Son Moix, 16.15 horas.