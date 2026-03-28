El Málaga se atasca y el Leganés saca petróleo de La Rosaleda

El Málaga vio frenada su racha de victorias en La Rosaleda y empató ante el Leganés en un partido gris, sin ningún tipo de brillantez, en el que fue el equipo madrileño el que se fue más contento al buscar desde el primer minuto el empate. Con ello, el Leganés suma uno más en la lucha por la salvación y el Málaga no se mete en puestos de ascenso directo, aunque sigue asentado en los playoffs.

Fue un partido triste, sin muchas ocasiones claras (y las que hubo las sacó Soriano) y sin apenas tensión. Se notó en los dos equipos que esta semana que entra es también santa en Segunda División, con jornada intersemanal y tres partidos en ocho días. Y eso para estos equipos no están acostumbrados.

No hubo nada que contar en la primera parte, más allá de un gol anulado al Leganés -de Millán- por fuera de juego y un Málaga que dominaba sin ocasiones. La segunda parte fue más o menos igual, con los andaluces llevando el tiempo del encuentro, con algún remate peligroso (sobre todo uno de Lorenzo al larguero), pero siempre lejos de la sensación de que llegara un gol.

Un Málaga cansado y con pocas ideas se topó varias veces con Juan Soriano, portero del Leganés amonestado desde prácticamente el inicio del encuentro. Se llenó de expectativas el cuadro de Funes, que venía como un tirón, especialmente en La Rosaleda. Le paró el Leganés, que va mejorando poco a poco, alejándose del descenso y sumando su segundo partido sin perder, algo que tras la racha de cinco encuentros seguidos sin ganar parece casi un milagro.

Realmente podríamos dar ganador del encuentro al Leganés, ya que desde el minuto 1 llegó a La Rosaleda a por el empate… y lo consiguió. Desde los primeros instantes, perdiendo tiempo y casi mareados cuando se acercaban al ataque. ¿Realmente su entrenador dio por imposible ganar en Málaga? Por lo que se vio en el campo, sí.

Un punto para cada equipo y poca alegría en La Rosaleda. Fue el inicio de la semana de tres partidos en Segunda y de la Semana Santa que con tanto fervor se vive en Málaga, por mucho que el ministro que vacila e insulta a los ciudadanos siga diciendo boberías ante su pésima gestión.

Por la mañana salió El Cautivo por las calles de Málaga y por la tarde jugó el Málaga en La Rosaleda. Queda toda la Semana Santa por vibrar en la capital de la Costa del Sol. Ah, es una pena que esta ciudad no vaya a ser sede del Mundial 2030. 27.999 espectadores en La Rosaleda, mejor dato de toda la temporada en Segunda.