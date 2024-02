La madre de Dani Alves retira las imágenes que publicó de la supuesta víctima

La madre de Dani Alves ha eliminado la publicación de Instagram en la que compartió imágenes de la supuesta joven que ha denunciado al futbolista por agresión sexual. El brasileño será juzgado por ello en el juicio que arranca el próximo lunes y que se alargará hasta el miércoles. Lucía Alves publicó hace unas semanas un vídeo con una recopilación de imágenes de la víctima, editadas con música y acompañadas de comentarios que defendían la inocencia de su hijo.

La madre del jugador difundió las imágenes de la denunciante con el fin de intentar poner en duda la veracidad de las acusaciones de la víctima, que tomó las acciones legales pertinentes por hacer públicos sus datos personales. «Los que confían en Dios jamás pierden la batalla», escribió junto al vídeo. Dicha publicación hizo saltar todas las alertas en la Fiscalía, que no llegó a abrir una investigación porque el asunto se judicializó rápidamente a raíz de una denuncia de la víctima.

En el mencionado vídeo, Lucía Alves, madre de Dani Alves acusa a la joven, que habría sido víctima de una violación por parte de su hijo en la discoteca Sutton de Barcelona, de querer fama y dinero. Se trata de una recopilación de vídeos e imágenes privadas de la víctima anónima en el que se muestra el día a día de la joven. En la publicación no sólo se muestran contenido privado de la joven sino, también su nombre y apellidos.

Obviamente, la madre de Dani Alves fue denunciada por ello por parte de la víctima y será juzgada ya que desvela la identidad de una presunta víctima de agresión sexual la cual ha querido permanecer en el anonimato. Además, la Audiencia de Barcelona ha aceptado que la declaración de la joven sea a puerta cerrada, no así la del futbolista que no será a puerta cerrada. La Audiencia también ha estipulado que no se podrá difundir imágenes ni sonido de la vista de la denunciante.

La víctima declarará a puerta cerrada

La madre de Dani Alves traspasó todas las líneas rojas al publicar ese vídeo y la abogada de la víctima ya invocó en su escrito el Estatuto de la Víctima para pedir que durante el juicio, el tribunal tome las «medidas que sean necesarias» para proteger la intimidad de la denunciante. De hecho, solicitaron que en el juicio se evite la confrontación visual entre víctima y acusado, que se haga a puerta cerrada, y que profesionales de la Oficina de Atención a la Víctima asistan a la denunciante.

Por esa razón, la Audiencia de Barcelona ha decidido tomar medidas. En un auto, la sección 21ª de la Audiencia ha rechazado la petición de la Fiscalía, la acusación particular ejercida por la víctima y la defensa de Dani Alves de que el juicio se celebrara a puerta cerrada. No obstante, han aceptado tomar medidas para proteger al máximo la identidad de la víctima y su confrontación visual con el acusado.

Así pues, los medios podrán seguir el juicio por señal interna, pero sin difundir imágenes ni sonido de la misma. Además, la víctima declarará protegida de la visión de Alves mediante un biombo, con la imagen pixelada y su voz distorsionada con el fin de garantizar al máximo su seguridad. Cabe recordar que el futbolista está acusado de un delito de agresión sexual por una presunta violación en la discoteca Sutton de Barcelona el 30 de diciembre de 2022.