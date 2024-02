La Audiencia de Barcelona descarta juzgar a Dani Alves a puerta cerrada

La Audiencia de Barcelona ha decidido que el juicio contra Dani Alves, que tendrá lugar los días 5, 6 y 7 de febrero, por la presunta violación de una joven, se celebre a puerta cerrada, excepto cuando declare de la víctima. La Fiscalía había lanzado esta petición la juez para preservar la intimidad de la mujer. Sin embargo, la Audiencia de Barcelona ha decidido rechazar esta petición pero permite que sea a puerta cerrada cuando declare la víctima.

No obstante, la Audiencia no permitirá difundir imágenes ni sonido de la vista. En un auto, la sección 21ª de la Audiencia ha rechazado la petición de la Fiscalía, la acusación particular ejercida por la víctima y la defensa de Alves de que el juicio se celebre a puerta cerrada, aunque garantiza medidas para proteger al máximo la identidad de la denunciante y su confrontación visual con el acusado.

De esa forma, los medios podrán seguir el juicio por señal interna, sin difundir imágenes ni sonido de la misma, y la víctima declarará protegida de la visión de Alves mediante un biombo, con la imagen pixelada y la voz distorsionada. Cabe recordar que Alves está acusado de un delito de agresión sexual por una presunta violación en la discoteca Sutton de Barcelona el 30 de diciembre de 2022.