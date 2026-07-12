Luto en el motociclismo: dos pilotos mueren tras un fatal accidente en Brno

El mundo del motociclismo se viste de luto tras conocer el fallecimiento de Philipp Steinmayr (33) y Adrian Rus (44). Ambos pilotos han tenido un accidente fatal en el circuito de Brno, en la República Checa. El austriaco se quedó clavado en la salida y llego incluso a levantar la mano, pero el rumano no tuvo tiempo para reaccionar.

La FIM se ha encargado de confirmar la noticia. Además, ha mandado un mensaje para todos los afectados por la tragedia del Campeonato Internacional Alpe Adria: «Nuestras condolencias a las familias, seres queridos y equipos de ambos pilotos, así como a todos aquellos que los conocieron».

El deporte sigue siendo lo más importante de lo menos importante. En este tipo de casos la competición queda en un segundo plano. La federación ha cancelado el resto de pruebas que había previstas para este fin de semana, que incluyen las carreras de Supersport 300 European Cup, Supersport 600 European Cup, Superstock 1000 European Cup y el Women’s European Championship..

La moto de Philipp Steinmayr comenzó a arder tras el violento impacto. Los médicos consiguieron trasladar a Adrian Rus al Hospital de Brno. Sin embargo, el rumano ya se encontraba en estado crítico y falleció poco después.

La parte más cruel del Motorsport

Los deportes de motor conviven con el riesgo en todo momento. Pese a que los sistemas de seguridad y prevención cada vez son más eficaces, los pilotos siempre están expuestos cuando salen a la pista. Este tipo de tragedias recuerda que la conexión emocional de estos deportes va mucho más allá de la competición.