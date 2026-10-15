Luis de la Fuente investido doctor honoris causa por la UCAM: «Es una responsabilidad intelectual y ética»

Luis de la Fuente ha sido investido doctor honoris causa por la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) y ha reconocido que es una «responsabilidad intelectual y ética» recibir tal distinción por la institución docente. Haciendo gala de valores como «la solidaridad, que surge de manera natural cuando las personas se sienten valoradas, respetadas y queridas», el seleccionador español ha querido poner en valor al equipo que ha conseguido formar y que ha ganado de manera consecutiva la Liga de Naciones, la Eurocopa y el Mundial, la guinda de todos estos años de trabajo.

«Cuando era un niño jamás imaginé que un balón pudiera traerme hasta un lugar como esta Universidad», ha explicado De la Fuente, que ha enfocado su discurso, en lugar de en los éxitos, en «las personas»: «Tampoco sospeché que, después de miles de entrenamientos, viajes, victorias y derrotas, la lección más importante que me dejaría el fútbol no tendría que ver con los goles ni con los títulos».

«Lo vemos cuando un jugador lesionado recibe el apoyo del grupo. Recuerdo la desolación en el vestuario de Valladolid tras la lesión de Gavi o a Remiro cargando en brazos a Pedri en la Eurocopa de 2024 para que llegase junto al resto de sus compañeros», recordó.

«También ocurre cuando un compañero atraviesa un problema personal, sabe que no está solo y puede apoyarse en el de al lado. Es el momento en el que renuncia al protagonismo individual porque entiende que el bien común es más importante. Es en esos instantes cuando el equipo deja de ser una suma de individuos y se convierte en una comunidad, en una familia», expuso.

📸 Don Luis de la Fuente Castillo — UCAM Universidad (@UCAM) October 15, 2026

En su opinión, se trata de «una de las grandes aportaciones del deporte a nuestra sociedad. Nos encontramos en una época en la que muchas personas experimentan aislamiento o falta de pertenencia. El deporte nos recuerda que nadie está llamado a recorrer el camino solo. Nos enseña que la fortaleza individual crece cuando nos sentimos parte de algo más grande».

Y «aprendemos que cuidar de los demás y, sobre todo, dejarnos cuidar no es una debilidad, sino una fortaleza. Y que los logros más memorables no son aquellos que conseguimos de manera individual sino aquellos que alcanzamos junto a las personas con las que hemos construido lazos auténticos», dijo también.

Recuerdos a Pedri, Gavi… y a Nadal

El seleccionador destacó que «a menudo nos fijamos sólo en los triunfos, en las medallas y en ganar campeonatos», «pero, como dice mi admiradísimo Rafa Nadal, por mucho que triunfes, siempre se pierde más que se gana», agregó.

«No podemos controlar el resultado de un partido ni las decisiones arbitrales. Tampoco podemos controlar muchas de las circunstancias que nos rodean. Antes de empezar el Mundial, hablamos con los jugadores y les dijimos que teníamos por delante miles y miles de kilómetros, cambios de huso horario y traslados intempestivos. Habíamos trabajado para tener las mejores condiciones, pero había cuestiones que escapaban a nuestras posibilidades de acción», dijo, al destacar que «en más de 50 días no hubo una sola protesta».

Honoris De la Fuente

En su discurso en la UCAM, donde Luis de la Fuente ha sido investido doctor honoris causa, el entrenador ha seguido ofreciendo un discurso de esos que calan: «Lo que sí podemos controlar es nuestra actitud. Podemos controlar nuestro esfuerzo, nuestra conducta y nuestra capacidad de perseverar. Podemos controlar el tiempo que dedicamos a aquello que no ocurre como deseamos, pero lo importante es centrarnos en reparar lo que está en nuestras manos y abandonar aquello que sólo nos distrae y nos impide alcanzar nuestros objetivos, sean estos los que sean».

Además, tuvo un mensaje para los estudiantes, a los que dijo, como Julio César, que «no hay un gran logro sin sufrimiento». «Buscamos ser útiles y tenemos la aspiración de dejar una huella positiva en la sociedad. A veces fallaremos, tomaremos malas decisiones o cometeremos errores. La perfección no existe, pero he comprobado una y otra vez que, cuando las personas reciben confianza, responsabilidad y oportunidades, suelen sacar a relucir lo mejor de sí mismas», concluyó.