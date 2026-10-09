Tres heridos leves al caer una farola en la inauguración de un mural de Luis de la Fuente en Valencia

Tres personas han resultado heridas leves al caerse una farola durante el acto de inauguración de un mural de Luis de la Fuente en Valencia. El seleccionador había acudido a la ciudad junto a Rafael Louzán para celebrar el Día de la Comunidad Valenciana y, tras los actos institucionales, acudieron a inaugurar un mural en el que el técnico era el protagonista. Cuando el acto había acabado y se encontraba firmando autógrafos y se fotografíaba con los aficionados, una farola cayó e hirió levemente a tres personas que se encontraban allí.

Los hechos se produjeron cuando había concluido el acto en el que Luis de la Fuente y la Selección eran homenajeados. Se trata de un mural con la figura del riojano siendo manteado y sujetando la copa del mundo ganada en Estados Unidos, con la leyenda «campeones del mundo 2026». Al acabar, una mujer se apoyó en una farola, que se partió por la mitad, cayendo al suelo y provocando un fuerte estruendo. Los heridos son un hombre al que golpeó en la cabeza y dos chicas.

Durante el acto, Luis de la Fuente señaló que sería «un bonito colofón» para el estadio de Mestalla jugar un último partido con la selección española, antes de su cierre previsto al final de esta temporada. Se prevé que sea el que dispute España en cuartos de final de la Liga de Naciones, para los que ya está clasificada. De esta forma, se asegurarían de jugar en Mestalla, independientemente de lo que suceda en esa ronda clasificatoria.

Rafael Louzán informó, poco antes de que hablara el seleccionador, que la Federación tiene la intención de que estadio de Mestalla, el más antiguo de Primera División, albergue un último partido de la Selección con la disputa de los cuartos de final de la Liga de Naciones, antes de su demolición, puesto que el Valencia jugará ya la próxima campaña en el Nou Mestalla.

«Sería maravilloso, ya estuvimos aquí hace poco tiempo jugando un partido con un ambiente sensacional y a mí me encantaría. Valencia es una ciudad fantásticamente futbolera y además Mestalla es un campo histórico, mítico, así que sería un bonito colofón para el cierre del estadio», afirmó.

El seleccionador, que recordó que como futbolista debutó en Primera precisamente en Mestalla, agregó que «siempre ha sido un campo histórico. La experiencia que tengo de haber estado aquí fue excepcional, un recuerdo maravilloso. Recuerdo que hicimos el previo al partido y reunimos en el entrenamiento cerca de 30.000 personas. ¿Qué más se puede pedir? La afición siempre volcada con la selección española y eso a mí me hace sentir muy orgulloso, insisto, de dirigir a la selección española y de tener un país como tenemos».

Al acto, asistieron, entre muchos más asistentes, más de medio centenar de niños del equipo de fútbol del barrio valenciano que se hicieron fotos y pidieron autógrafos a Luis de la Fuente, quien recomendó a sus entrenadores que «la táctica más importante es ser buena persona, tener principios, ser compañero, respetuoso, solidario, generoso, que eso les enseñen los entrenadores, que les enseñen eso primero, antes que las cosas tácticas, futbolísticas».

«Eso sería el mejor de los legados que puede dejar un entrenador a un jugador de fútbol. Es lo que a mí me han dejado mis entrenadores y yo he tratado de hacerlo con mis jugadores. Así que anima a los entrenadores de la escuela a que les formen como personas», apostilló. Sobre el recibimiento que ha tenido en Valencia aseguró que «estoy abrumado, emocionado. Esto es algo que se escapa de lo que uno se puede imaginar, este cariño, este recibimiento».