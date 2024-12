Luis Enrique bate récords en el PSG: más de 1.000 pases y 84% de posesión y acaba en empate

Camina el PSG por el mismo sendero que se le dibuja temporada tras temporada. Domina su campeonato nacional, pero sufre cuando traspasa las fronteras. Los de Luis Enrique claudicaron en Múnich, ante el Bayern, se complicaron su futuro en la Champions y desembocó en juicio en el Parque de los Príncipes.

El técnico asturiano dejó fuera del once a titulares como Dembélé y Zaire-Emery. «Es un mensaje que me gusta transmitir, no cada día, pero sí cuando considero oportuno. No tengo quejas contra mis jugadores. Pero quiero que todos mejoren, que se rebelen, que entrenen fuerte cuando no juegan o no calientan, que el titular piense en perder su lugar, que el goleador piense en marcar más goles, que el que defiende piense en dar el máximo… Esa es mi obsesión como entrenador», aseguró Luis Enrique.

La suplencia de Ousmane, el ex jugador del Barcelona, se traduce como un toque de atención por su expulsión durante el inicio de la segunda parte ante el Bayern. «Al final del partido dije algo vital: todas las derrotas y todos los partidos dan mucha información al entrenador. Toda esta información será importante para las decisiones que tome ahora y en el futuro», aseguraba Luis Enrique 24 horas de sentar a Dembélé.

Un nuevo episodio de la serie de tensiones que protagonizan entrenador y futbolista esta temporada. En la capital francesa arribó un Nantes imbuido en otro tipo de guerras, la que se libra por evitar perder la categoría. El partido pronto sonrío al PSG. Achraf calmó los ánimos con un tempranero gol que, antes del descanso, fue neutralizado por Abline. El marcador no volvería a moverse, sí lo hizo el balón y bajo una imperiosa tutela.

Déjà vu para Luis Enrique

El PSG tuvo contra el Nantes un 84,1% de posesión y estableció un récord: es el porcentaje más elevado en un partido de la Ligue 1 desde, al menos, la temporada 2006-07, es decir, desde que Opta recopila datos. Además, dio en el partido más de 1.000 pases, en concreto 1.008. No obstante, su equipo no pudo pasar del empate.

«Creo que hicimos un buen partido en todos los aspectos. Una vez más, el fútbol premia a los equipos que marcan, no a los que crean ocasiones. Esto frustra a los jugadores y a mí también», decía el técnico tras el choque. Déjà vu para el PSG en general y Luis Enrique en particular. A principios de la temporada pasada, los parisino también superaron el millar de pases de un partido. Fue ante el Lorient y también acabó en empate.

Idéntica situación, aunque con desenlace más dramático, experimentó Luis Enrique con la Selección durante el Mundial de Qatar. España se jugaba el billete a cuartos de final ante Marruecos en un partido que dominó, enlazó más de 1.000 pases y tampoco obtuvo triunfo. Empate en el tiempo reglamentario y derrotero en la tanda de penaltis.