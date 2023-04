Lucas Eguibar: «Me he quedado tan cerca que me encantaría ganar el próximo Globo de Cristal»

Lucas Eguibar (San Sebastián, 1994) es un deportista español que compite en Snowboard y que recientemente ha quedado segundo clasificado en la Snowboard World Cup de la temporada muy cerca del Globo de Cristal tras superar una dura lesión de espalda. Eguibar asiste a la redacción de OKDIARIO para contarnos su historia de superación, su próximo objetivo ganador, sus días más especiales sobre la tabla con aquel campeonato del mundo en 2021 o ser abanderado en unos Juegos Olímpicos de Invierno.

Pregunta: Una medalla que tiene en su poder desde hace pocos días.

Respuesta: Hace menos de una semana que hemos acabado la temporada y hemos conseguido la segunda plaza en la Liga digamos, en el circuito mundial de Snowboard Cross. He estado un día en casa y me he venido aquí.

P: ¿Cómo funciona la temporada en su deporte?

R: Esto es como la Liga. Tenemos carreras desde diciembre hasta finales de marzo. Normalmente es una carrera en cada sitio. Empezamos en Francia, estuvimos en Italia, en Canadá, en España y demás sitios. Esto al final es como la general. Llegué a la última carrera, que es la de Canadá, con opciones al título. No me lo pude llevar pero estoy súper contento con la segunda plaza. Luego también tenemos cada dos años Campeonato del Mundo, que eso es una carrera. El que la gane sale campeón. Y cada cuatro años los Juegos Olímpicos.

P: ¿Estuvo cerca de llevarse el Globo de Cristal?

R: Para llevarme el Globo de Cristal, de hecho, a falta de tres carreras estaba líder. Justo en la primera de esas tres carreras que quedaban, fallé, y encima el alemán que ganó venció en esa carrera y ya me sacaba unos 50 puntos de ventaja. Y el que gana la carrera son 100. Era bastante factible. Llegué a Canadá con las últimas dos carreras. En la primera le recorté 26 puntos y fuimos a la última carrera con 24 puntos. Es decir, yo tenía que sacarle varios puestos de ventaja en caso de llegar a la final. La carrera fue una locura y súper reñida. Conseguimos los dos llegar a la final, vamos de cuatro en cuatro. Y ahí tenía que ganar y que él quedase tercero. O yo quedar segundo y él quedar cuarto. En ese momento ya estaba muy complicado.

P: ¿Uno de sus mejores momentos fue en las dos carreras de Sierra Nevada?

R: Este año se han disputado nueve carreras y dos de ellas han sido en Sierra Nevada. Llegué como octavo en el ránking, gané la carrera del sábado, que fue una locura, y el domingo quedé segundo. Me fui líder de ese fin de semana.

P: ¿Qué toca ahora?

R: Lo primero descansar, y luego ya en mayo toca pensar en ir otra vez a la nieve, a casa de mi entrenador en Austria. Prepararemos material, nuevas botas, nuevas tablas y dejar todo bien marcado para poder utilizarlo cuando empecemos en julio o agosto.

P: ¿Cuándo empieza su pasión por este deporte?

R: Desde muy pequeño. Yo ni me acuerdo. Con dos añitos, mi familia me puso ya los esquís. Es tradición familiar. Empecé esquiando con dos años y competí hasta los 15 años. Antes de dejar el esquí ya hacía snowboard. De eso si me acuerdo. Pero lo hacía tres o cuatro veces al año, no mucho más. Cuando tenía 15 años, como pasa en muchos deportes, pasas de la edad infantil a juvenil o junior, y ahí me presenté al Campeonato de España. De mi edad quedé tercero y ahí conocí a los que eran entrenadores nacionales de aquel momento. Estuve hablando con ellos y me preguntaron para ver cuando tiempo llevaba haciendo snowboard. Les dije que ese era mi tercer día del año. A raíz de eso empezamos a hablar, me llevaron a los entrenamientos para probar si me gustaba el deporte y si quería empezar a competir en eso, y así empezó todo.

P: ¿Cuál es su mejor momento sobre una tabla?

R: Si pienso en días especiales va ligado a una victoria. Cuando fui campeón del Mundo tras el Covid, con todo lo que se pasó, fue bastante especial. Y además venía de una lesión de espalda que venía arrastrando y fue muy bonito.

P: Fue abanderado español en unos Juegos Olímpicos de Invierno.

R: En Pieonchang en 2018 sí. Fue un momento muy bonito. Los Juegos Olímpicos para un deportista es lo más. Es una espina que tengo, ya que quiero conseguir algún día esa medalla olímpica. Vivirlos ya es súper especial y ser abanderado es un regalo. Hay momentos muy bonitos que siempre voy a recordar.

P: ¿Cuál fue su mejor carrera?

R: Recuerdo varias en Sierra Nevada. Son en casa, con mi gente, con mi familia y fueron súper especiales. En el Campeonato del Mundo de 2017, que quedé subcampeón, fue mi primera medalla en un Mundial y estaba con toda mi familia y amigos. Siempre lo voy a recordar. En las copas del mundo que han venido después, en 2021 y la de este año, he conseguido subirme al primer puesto nuevamente en casa.

P: Sufrió una dura lesión pasando en siete meses de estar en el quirófano a ser subcampeón del mundo.

R: Tuve muchísimo dolor porque la lesión de espalda, no era grave, pero el dolor que sufría era muy intenso. Tan intenso que no podía entrenar. Subía una hora a hacer Snowboard y ya no podía más. O me iba al gimnasio y en menos de una hora tenía que parar. Y no era parar para descansar un poco, era parar para irme a la cama, descansar y no hacer nada. Solamente el ir a casa y estar sentado, esa postura me dolía mucho. El año de los Juegos de 2022 intentamos aguantar con infiltraciones. Me hicieron tres. La primera en pretemporada para intentar aguantar los entrenamientos, la segunda cuando empezó la temporada y la tercera justo antes de los Juegos. Intentamos ver si era una solución pero no lo fue. Y luego tuve la suerte de ver al Doctor José Luis de Córdoba en Barcelona y hacer el tratamiento de células madre. Me dijo directamente que iba a ir súper bien. Fue muy doloroso, encima no me avisó, pero al mes y pico ya estaba volviendo a entrenar muy bien. Y luego, el dolor de columna que yo sentía, que me estaba rompiendo la espalda, ha desaparecido. Noto mucha tensión muscular, que es para proteger la lesión que tengo, pero el dolor que yo sentía ha desaparecido por completo. Y se ha visto. Antes me estaba empezando a mover como un robot. No tenía ese movimiento fluido porque la espalda me dolía para todo. A día de hoy estoy muchísimo mejor que antes de la operación. No sé cuanto va a durar. El tema de las células madre me ha cambiado la vida por completo. No se nota solamente en el dolor. Iba mucho más fluido en los movimientos y se ha visto en los resultados. No es casualidad.

P: ¿Cuál es su próxima meta?

R: Entreno siempre para ganar. Este año me he quedado tan cerca que me encantaría ganar el próximo. Voy a luchar y voy a entrenar muchísimo para conquistar el Globo. El siguiente objetivo es la Liga, la Copa del Mundo. 100% enfocado en esto. Después de la lesión no sabía como iba a reaccionar la espalda. No sabía si me iba a resentir. Y he visto que puedo. Ahora quiero intentarlo desde los primeros entrenamiento sabiendo que otra vez estoy siendo de los más rápidos y más fuertes. Voy a intentarlo de cabeza.